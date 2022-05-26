【壯志凌雲】一文盡看湯告魯斯歷年戲中腕錶　靚佬湯鍾情Porsche+IWC+Rolex

▲ 無論1986年定2022年，《壯志凌雲》或《壯志凌雲：獨行俠》，湯告魯斯都係鍾情Porsche Design。（圖片：派拉蒙影業）

隨著社交措施放寬，戲院人流再現，多部大戲排隊上映。其中由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠（Top Gun：Marverick》可謂先飲頭啖湯，憑著懷舊情懷加視覺官能刺激畫面，首周票房超過1億美元，打破靚佬湯多年來電影上映首周紀錄，算係為今年7月就60歲的靚佬湯送上最好的生日禮物！

▲ 1986年《壯志凌雲》戴Porsche Design的 Orfina Chronograph 7176S Black PVD版。（圖片：派拉蒙影業）。（圖片：派拉蒙影業）

此戲難得之處，靚佬湯沒有跟前妻妮高潔曼（Nicole Kidman）和同期麥當娜（Madonna）在保養方面力臻完美至笑都無紋出現外，原來他也非常長情，事隔30多年，無論拍攝《壯志凌雲（Top Gun》或續集，湯告魯斯所戴的仍然是黑色PVD Porsche Design Chronograph ORFINA 7176S。亦唔知是否特別旺自己，多年來靚佬湯所揀的錶款，都屬飛行系列，好似勞力士的AIR-KING。

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如閣下戲已看，應該知道飛行員駕駛F/A-18等超音速噴射戰機或在航空母艦上長時間服役時要面對的極端壓力，為能抵抗強勁氣壓，IWC採用如陶瓷、鈦金屬和瓷化鈦金屬物料來做材質製作全新TOPGUN系列。

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IWC於2007年正式為TOP GUN海軍空戰部隊特製的腕錶，而飛行員畢業成為「攻擊戰鬥機戰術教官」（Strike Fighter Tactics Instructors, SFTI），到2018年為向美國海軍航空界致敬而製作錶盤上有標誌性的「TOPGUN」徽章，只有暱稱為「TOPGUN」的海軍戰鬥機武器學校（Navy Fighter Weapons School，即TOP GUN海軍空戰部隊）畢業生才能擁有。所以，你見到大部份美國海軍戰鬥機武器學校的教授和導師手戴這枚腕錶就是這回事。

記者：黃鑑江