【靚太廚房】健康免油炸粟米斑塊　美食Blogger：印乾水分再煎更香脆

▲ 在家都可輕鬆自製粟米斑塊，大家不妨一試。

粟米斑塊，深受大人及小朋友歡迎的家常菜。美食Blogger Joyce在Facebook專頁J.miAka 寵愛宅分享簡易版粟米斑塊食譜，無須油炸，亦可免卻打芡汁的麻煩。

▲ 粟米斑塊。(圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。)

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材料

忌廉粟米 1盒 青衣柳 1磅 雞蛋 2隻 粟粉 適量

青衣柳醃料

海鹽 半茶匙 胡椒粉 少許 油 少許

粟米湯調味

水 100克 雞粉 半茶匙

做法

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1. 青衣柳洗淨切件，用廚房紙吸乾魚的水份，加入醃料醃15分鐘。

2. 將2隻蛋黃和蛋白分開，拌入蛋黃汁到魚中，再沾上生粉。

3. 氣炸鍋網底先噴油或掃油，放上魚塊。在魚塊上面噴油，以180度焗18分鐘，之後轉200度焗3-5分鐘至金黃色，盛起上碟。

4. 忌廉粟米加水及雞粉同煮至滾，蛋白稍微打發，轉慢火拌入汁中至凝固，即可淋到炸魚塊上。

以上內容及圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。

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責任編緝：張懿慧