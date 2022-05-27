【靚太廚房】健康免油炸粟米斑塊 美食Blogger：印乾水分再煎更香脆
休閒消費 18:21 2022/05/27
粟米斑塊，深受大人及小朋友歡迎的家常菜。美食Blogger Joyce在Facebook專頁J.miAka 寵愛宅分享簡易版粟米斑塊食譜，無須油炸，亦可免卻打芡汁的麻煩。
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材料
|忌廉粟米
|1盒
|青衣柳
|1磅
|雞蛋
|2隻
|粟粉
|適量
青衣柳醃料
|海鹽
|半茶匙
|胡椒粉
|少許
|油
|少許
粟米湯調味
|水
|100克
|雞粉
|半茶匙
做法
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1. 青衣柳洗淨切件，用廚房紙吸乾魚的水份，加入醃料醃15分鐘。
2. 將2隻蛋黃和蛋白分開，拌入蛋黃汁到魚中，再沾上生粉。
3. 氣炸鍋網底先噴油或掃油，放上魚塊。在魚塊上面噴油，以180度焗18分鐘，之後轉200度焗3-5分鐘至金黃色，盛起上碟。
4. 忌廉粟米加水及雞粉同煮至滾，蛋白稍微打發，轉慢火拌入汁中至凝固，即可淋到炸魚塊上。
以上內容及圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。
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責任編緝：張懿慧