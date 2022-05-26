【行劫案】警拘50歲無業男　涉東區2宗行劫案

▲ 警拘50歲無業男，涉東區2宗行劫案。（黃傑偉攝）

警方昨日（25日）於東涌富東邨拘捕一名50歲男子，涉及東區2宗行劫案，案中2名受害人共損失15,000元，失物包括八達通、現金及手提電話。

東區警區重案組第二隊主管高級督察葉展洋指，第一宗案件發生於5月24日晚上10時53分，一名居住於北角英皇道430號新都城50歲女子回家途中，被一名男子尾隨出升降機並拉扯其頭髮，試圖以一塊染有強烈天拿水氣味手巾封至事主口部，混亂間受害人被搶去手袋。

而第2宗案件發生於昨日早上10點25分，於英皇道1026號海景樓，一名居於上址67歲女居民回家途中，步出升降機期間，被一名男子從後搶去手袋逃去無蹤。兩宗案件交東區重案組第二隊調查，警方經深入調查及翻看大量閉路電視後，相信兩宗案件同屬一名賊人所為。

警方迅速鎖定一名目標人物，並於昨日晚上在東涌一帶追查賊人下落。警方在案發10小時內，昨晚7時15分在東涌富東邨發現目標人物出現，警員隨即將賊人拘捕。被捕人為一名50歲本地男子報稱無業，相信單獨行事沒有同黨。

東區警區總督察刑事張恒暉呼籲，搶劫罪屬嚴重罪行，一經定罪可被判終生監禁市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉