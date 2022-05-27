【雙生陌生人】一級榮譽畢業棄當MT入演藝圈　26歲羅毓儀怕童顏阻發展：有得必有失

▲ 羅毓儀放棄MT一職，參加藝員訓練班入行。

TVB小花羅毓儀（Yuki）在進入結局篇的劇集《雙生陌生人》演「嫩版湯洛雯」，獻出螢幕初吻予黃庭鋒。此角原由前港姐鄧卓殷擔演，有指因男友郭子豪介意吻戲故辭演，最後由Yuki頂上。

她接受TOPick專訪，稱當日接到監製電話一刻感受：「沒有問甚麼劇就一口答應，我仍然是新人，不常有這些可以發揮的角色，好好把握每一個機會。」由於當時劇組已開拍，收到劇本至拍攝只有一星期，時間倉促。

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Yuki狂煲韓劇取經，笑言上演吻戲容易「炒車」：「韓劇畫面拍得美，要揣摩如何管理面部表情，角度就得不好會出事。以前對吻戲有憧憬，幻想跟誰、會是怎麼樣，緊張一定有吧！」

直言知道要獻出熒幕初吻是演員遲早的事，至於圈外男友可有呷醋？她笑言對方沒辦法，因先斬後奏，但男友明白是工作，不會懷疑演員的專業。

▲ 羅毓儀頂替鄧卓殷演出「嫩版湯洛雯」。（Instagram圖片）

棄當MT加入娛圈

Yuki於2019年投考藝員訓練班加入TVB，短短3年發展不俗，參與多部劇集包括《愛·回家之開心速遞》、《青春不要臉》、《食腦喪B》、《愛上我的衰神》等，今次以天真活潑演繹「嫩版湯洛雯」大獲好評，播出Flashback戲份後，其IG粉絲人數瞬間急升逾1千人，對她可謂一份天降的禮物。

2018年於香港城大修商業營運管理並以一級榮譽成績畢業，其後到內地中山當MT（Management Trainee，見習行政人員職位）的她，究竟為何放棄大好前途的機會？

Yuki表示從小對演戲感濃厚興趣，但母親時常潑冷水著她不要貪慕虛榮，要努力讀書，離港工作卻釀成加入娛圈的「機會」：「一個星期5天在內地，可能家人不捨得我，亦感覺到我對這方面熱誠不大。此時媽媽竟然叫我參加藝員訓練班，當時正和妹妹到日本旅行，媽媽不斷追問我報名了沒有！」

最後在母親鼓勵下報名，在千人參加者中成功突圍而出。

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愛音樂愛寫作

Yuki興趣多多，不只演戲亦愛寫作與音樂。她曾推出網絡小說，閒時更為自組的樂隊MochiIce填詞：「Band作了歌曲後，我就負責填粵詞，另一Vocal則填日詞，我們一首歌有中日兩個版本。」

Yuki在樂隊中擔任結他手，男友則為鼓手；她入行前為YouTuber，與男友一同經營頻道，二人常以情侶檔演出，在行內被視為金童玉女。

雖然Yuki忙於幕前演出，仍不忘為YouTube頻道拍片，唯獨拍攝古裝劇《痞子殿下》分身不暇：「開劇時為夏天，拍古裝已較辛苦，加上拍攝時間長，當時沒辦法真的跟男友說『唔好意思，頂住先！』，幸好他很明白我。」

▲ （文子健 攝）

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「童顏」優點還是障礙？

入行被封為「翻版李蘊」，對於稱號，Yuki毫不介意更坦言覺得有點相似：「蠻好呀，她是童星出身，新晉演員有稱號，容易令人記得。」

現年26歲的她擁有一張可愛童顏臉，過往演出大多數為青少年，問到認為「童顏」是優點還是障礙？她以一成熟腔調直言「有得必有失」：「兩面睇法，有一方面可能是優勢，但同時亦是劣勢。可能因為童顏、個子小，Image讓人有印象。」

Yuki有向多位台前後幕的前輩詢問意見，有人羨慕她可演細10年的角色；另有人擔心她被定型，她說：「長江後浪推前浪，新一期訓練班藝員為00後，是真正的妹妹，他日我會被取代。要計劃一下如何增值自己，突破障礙。數年後30歲仍演15歲，觀眾未必接受，要找方法轉型。」

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想挑戰做打女

自知目前尚是新人的她，雖然近期有參與《愛．回家之開心速遞》、《青春不要臉》、《食腦喪Ｂ》、《愛上我的衰神》，但作品尚不算多，形象還未深入民心：「TVB入面可能知我是『御用Flashback』、『御用16歲』，但外界未必認得我。有聽前輩講不如先利用這點，令造型（顏童）更Firm。」

另外，她透露將開拍新劇《下流上車族》，當中再次飾演18歲的女生，為其入行以來最重戲份的一部作品，目前正進行圍讀及試造型。

至於最想飾演的角色，向來熱愛動漫的Yuki直言想演「打女」：「想試試吊威吔，細細粒但好打得，一拳揮低敵人，有動畫Feel那種，哈哈！」

記者：馮雪怡