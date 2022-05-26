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【食環署滅鼠成效存疑】申訴專員公署揭鼠餌都放錯　街市堆垃圾倡加強執法

社會 13:58 2022/05/26

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申訴專員公署揭鼠餌都放錯，質疑食環署防治鼠患工作成效。（陳永康攝）

鼠患問題存在多年，令市民困擾。申訴專員公署主動調查食環署的防治鼠患工作，認為「鼠患指數」不足以反映鼠患實況，有前線人員對使用毒鼠餌的理解嚴重不足，影響成效，加上署方只是向違規租戶發口頭警告，執管工作成效存疑。申訴專員建議，食環署研究制訂「綜合鼠患指數」，加強前線及督導人員的培訓，並對違規檔戶嚴格執行租約條款，甚至研究引用更多合適的法例。

申訴專員公署主動調查食環署滅鼠工作成效。調查報告指，食環署的鼠患指數調查未必可反映實況，署方主要透過每半年在全港19個行政區的50個監察地點進行鼠患指數調查，惟2016年至2020年整體鼠患指數只徘徊於5%以下的較低水平，即鼠患並不普遍，與媒體及公眾意見有出入。申訴署認為，食環署的調查方法有其限制，調查所得結果未必可反映實況 ，且每半年一次調查，容易出現數據滯後情況。

報告還提到，食環署未能就深水埗區等，個別鼠患投訴高企區域，作有效分析及採取針對工作，促食環署檢視調查方法，及研究是否有需要制訂更全面的「綜合鼠患指數」。申訴署又建議，食環署應加強前線培訓及執法工作，亦可考慮訂立有需要加強防治鼠患工作的街市名單。

另外，署方認為，部份前線亦未能正確使用施放鼠餌方法，署方亦放任街市檔販堆積垃圾，僅作口頭警告，防鼠滅鼠成效存疑。

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記者：袁澍

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深水埗 街市 商場 深水埗區 滅鼠

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