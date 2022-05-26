【煙草終局】 港去年吸煙率9.5%首降至單位數　陳肇始：6成人支持擴大禁煙區

▲ 去年本港15歲或以上人口每日吸煙率為9.5%，是首次降至單位數百分比。（梁偉榮攝）

政府統計處今（26日）公布去年本港15歲或以上人口每日吸煙率為9.5%，是首次降至單位數百分比，即約有58.15萬人每日吸煙，為有紀錄以來新低。食衞局局長陳肇始形容，要在2025年將吸煙率降至目標7.8%不容易，今年內就多項措施諮詢公眾，如擴展禁煙區至巴士站、提高合法購煙年齡等，並定出「煙草終局」時間表和路線圖。

去年本港吸煙率為9.5%，低於2019年的10.2%，是有紀錄以來首次跌至個位數。吸煙人口一半為50歲以上人士，兩成半為40至49歲，而吸煙人士每日平均吸12.7支煙。衞生署控煙酒辦公室主任封螢表示，吸煙人口中大部分人為中年或長者。

至於使用另類吸煙產品的人數，則由2019年的7,200人，升至去年的1.75萬人，佔吸煙人士總數0.3%。中一至中六現時使用電子煙比例為1.1%，亦較2018/19年的0.8%顯著上升；陳肇始認為，或受朋輩影響、價錢較便宜，及部分電子煙混入尼古丁有關。

陳肇始表示，現時控煙有3方向，包括降低公眾暴露於二手煙、設法降低吸煙產品吸引力及進一步避免年輕人染上煙癮，而本港吸食傳統煙人口比例有所下降，反映立法、徵稅、執法、教育取得成效，惟吸食另類煙人數有所上升，但預計會在上月底禁止進口和售賣後會下降。

對於港府目標2025年將吸煙率降至7.8%，陳肇始形容不容易，正參考外國考慮實施多項措施多，包括擴展禁煙區、設立場所管理人負責制度、允許負責人在私人地方劃定小範圍吸煙區、禁止在煙草產品添加味道、加入全煙害包裝，以及規管購買煙草產品的合法年齡等：「有6成人支持擴大禁煙區，令我哋更加有信心盡快做呢方面工作。」

本港由上月底起，禁止進口、售賣另類煙草產品，衞生署署長林文健表示，當局在旺角、元朗三個售賣另類吸煙產品地點，檢獲100部電子煙或加熱煙機、6,000盒含尼古丁的煙彈，並拘捕7人。控煙酒辦亦處理了30多宗旅客帶有關違法產品入境，另有3宗郵包藏有有關產品的案件，當局亦就有人於法定禁煙區使用另類吸煙產品，發出約40張告票。

林文健亦介紹下月為戒煙月，除向長者、女性提供針對性戒煙服務，煙民亦可到戒煙診所即時免費領取一個星期戒煙藥物，及會支援醫護作戒煙輔導等。

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記者：鄧凱文