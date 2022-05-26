【好學老人】重返校園攻讀兩學位不言倦　82歲退休護士︰兒子是我最強後盾

▲ 美國一名82歲婆婆退休後，完成了兩個學位。

活到老學到老，讀書從來都是有心不怕遲。美國一名82歲婆婆從護士工作退休後，決心重返校園，先後完成了兩個學位，日前更在畢業禮上獲頒學士學位證書。縱然人到老年，但婆婆仍好學不倦，也希望藉著自己的能力回饋社會。

據外媒報道，美國馬里蘭州的82歲Mae Beale是一名退休護士，她曾在多間醫療保健及政府機構任職，包括國家兒童醫院、國家軍事醫療中心、華盛頓退伍軍人醫療中心醫院等，後來加入了衛生和公共服務部。Mae在工作時會組織一些大型活動，她退休後於1994年創立了自己的活動策劃公司。

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自比烏龜踏實穩重

除了繼續工作外，Mae亦不忘進修自我增值。她先在霍華德社區學院（Howard Community College）修讀商業管理副學士學位，完成副學士學位後，再到馬里蘭大學（University of Maryland Global Campus）攻讀學士學位。她帶著目標和信心完成學業︰

我想確保自己有時間專注在課程上，我就像烏龜一樣，踏實和穩重是贏得比賽的關鍵。

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Male竭盡所能上每一堂課，而她的努力得到回報，在大學多次入選院長嘉許名單（Dean's List），並以優異的成績畢業，這對她來說是一項重大成就。5月18日，她出席馬里蘭大學的畢業典禮，並上台領取她的畢業證書。

在過去的40年來，Mae一直投入社會服務，為社區帶來正能量。在攻讀學位期間，她在大學學生諮詢委員會任職4年，即使在完成課程後，她仍繼續擔任工作一段時間。她笑言比以往任何時候都更忙，還加入了很多地方組織來服務社會。

感謝亡夫兒子支持

Male回顧自己的職業生涯，她感到很幸運，因為她得到丈夫和兒子的支持︰

丈夫允許我做自己，無論我有甚麼抱負或想做甚麼，他一直都是我最大的鼓勵者和最大的動力。

可是她的丈夫在幾年前去世了，現在兒子就成為她最強的後盾，她勉勵大家︰

盡可能讓自己接觸更多，因為你永遠不知道生活會發生甚麼事。

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責任編輯︰王明芳