【滑翔傘意外頻生】民航處調查困難多　申訴專員倡推實名制登記

▲ 申訴專員趙慧賢。（陳永康攝）

滑翔傘意外頻生，引發社會關注。申訴專員公署主動調查民航處規管滑翔傘活動工作，發現民航處在2018年以前並未檢視本地滑翔傘活動的規管工作，亦無切實執行與滑翔傘相關法例。

公署又發現，現時滑翔傘活動毋須事先向任何機構登記，亦不須作飛行前規劃或飛行後記錄，民航處在一般情況下無從識別涉事飛行員的身份，亦難以在發現涉嫌違法行為後向有關人士採取進一步跟進或執法行動。

公署建議民航處為滑翔傘活動推行實名登記制度，要求飛行員為個人及飛行器具分別註冊以便識別，並研究透過立法或制訂行政措施，要求飛行員須為其所使用的滑翔傘飛行器具註冊，並在飛行器具或個人裝備的當眼處清晰展示相關註冊編號。

就滑翔傘意外及事故的調查工作，公署建議可考慮向合適擔任該調查工作的組織作正式授權或委聘，並提供具體指引，務求令有關組織的調查能提供實質的相關的資料，以便民航處及警務處考慮須進行的執法調查。申訴專員趙慧賢指，執法需要有足夠證據，實名制協助辨識涉事人身分，是執法的第一步必要條件。

公署認為，長遠而言，考慮增撥資源以加強有關許可證制度的執管工作，包括派員到滑翔傘航空服務的熱門地點作實地巡查和進行查核許可證。

申訴專員公署建議，應透過立法等措施，要求在港參與滑翔傘活動人士實名登記，並為其所使用的滑翔傘飛行器具一併註冊，以及於當眼處展示註冊編號。署方又建議，考慮為滑翔傘組織設立認可制度，並正式授權或委聘香港滑翔傘協會或其他組織，讓有關組織調查後提供方便後續執法調查的資料。

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記者：袁澍