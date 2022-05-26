【死因研訊】2歲男童疑診所聞氣後不治死因研訊　診所助護供稱曾致電叫白車

▲ 肇事診所助護林亦詩。（梁錦麟攝）

2歲男童於2016年因氣促等病癥而於醫生診所聞氣後死亡，死因研訊今（26日）續。肇事診所助護林亦詩供稱，她曾致電999熱線，並無人接聽，於是再致電「白車熱線」，為時2、3分鐘。死因裁判官指出，根據閉路電視記錄，死者由問診至被急救間相距10分鐘，時間與林的證供不符。林續指，自己未能解釋，遭裁判官斥「因為你講嘅唔係真。」

肇事診所助護郭曉然今作供稱，事發當日負責為死者安排聞氣，當時未有特別提及是否危急。在進行聞氣前，郭曾為死者佩戴面罩，開始時死者曾有掙扎，在叫喊1、2聲便停止。

郭續指，自己曾兩度查看死者情況，隨後再於閉路電視發現死者變得安靜，於是推開門查看，發現死者面色變青，但仍有呼吸。其後有助護隨即叫救護車，救護車於約4至5分鐘到場。郭指，曾聽到有資深助護曾與病人稱可以到診所聞氣。

死者父親陳達東向郭提問時哽咽稱，「我聽到你講咗接近事情真實嘅口供，我已經唔怪你，希望你放低。」

另一肇事診所助護林亦詩作供稱，自己未有正式護士資格，事發當日收到陳的電話查詢，問及死者用藥後仍有氣喘，應如何處理？林於是告知陳，若死者情況嚴重就要去醫院求診。林又稱，自己未有對陳稱死者可到診所聞氣。

根據陳早前於庭上所作的證供，陳當日曾致電診所，向護士表示死者氣促，護士遂指診所有聞氣服務，陳於是與岳母一同帶死者前往梁的診所。

林續作供稱，自己曾於醫生問診後為死者叫救護車，「我打咗999，但係響咗大約1分鐘都無人聽。」林遂用私人手機搜尋並致電「白車熱線」，為時2、3分鐘，與此同時醫生亦開始為死者急救。

死因裁判官指出，根據閉路電視記錄，死者由問診與被急救時相距10分鐘，時間與林的證供不符。林續指，自己未能解釋，裁判官遂斥「因為你講嘅唔係真。」

終年2歲的死者陳嘉懿疑因出現感冒病癥，到診所求診，被診斷死者患有支氣管炎。死者再於2016年12月16日到診所覆診，在聞氣後曾出現心臟停頓，送往聯合醫院後約半至1小時後不治。

死因研訊今午（26日）續。

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記者：梁錦麟