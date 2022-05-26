【Disney+劇集】《歐比王肯諾比》5月27日上架　絕地大師黑武士大對決

星球大戰系列全新原創劇集《歐比王肯諾比》（Obi-Wan Kenobi）即將於5月27日在Disney+上線，伊雲麥葵格 （Ewan McGregor）與希頓基斯登遜（Hayden Christensen）兩位《星球大戰前傳》演員，相隔17年後再度同場演出

《歐比王肯諾比》故事背景設定於《星球大戰前傳：黑帝君臨》（Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith）的10年後，當年倖存於第66號密令的絕地大師歐比王肯諾比，傷心欲絕下逃亡至塔圖因星球（Tatooine），暗中守護著年幼的路克天行者（Luke Skywalker）。

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同時，邪惡帝國繼續追捕剩餘的絕地武士，更懸紅追殺歐比王，務求趕盡殺絕。歐比王除了需要自保及保護剩餘的絕地武士外，同時亦承受著他人生最重大的挫敗：最好朋友兼絕地學徒安納金天行者沉淪與腐化。

面對著不同的威脅與內心痛苦，終於歐比王再次遇上昔日的好友、已化身成為黑武士的安納金天行者。雙雄對壘，再次掀起生死決。

5大必看原因

1.絕地大師與黑武士回歸

《歐比王肯諾比》的時間線設定於《星球大戰前傳：黑帝君臨》的10年後，亦即《星球大戰：新的希望》（Star Wars: Episode IV – A New Hope）故事背景的9年前。

歐比王在與安納金天行者的生死對決後，歐比王一直以為對方已死掉，今次遇上，可說是他首次發現心愛的徒弟尚在人世。

兩大經典角色歐比王與黑武士再次銀幕碰頭，相信是星戰迷最興奮的事。

2.新舊角色交替

除歐比王與黑武士外，當中亦有其他經典角色回歸，有飾演奧雲叔叔（Owen Lars）的祖爾艾哲頓（Joel Edgerton）、飾演貝魯阿姨（Beru Lars）的邦妮派西（Bonnie Piesse）等。

同時亦加入全新反派角色，由《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）的摩西英格蘭（Moses Ingram）演的Reva，飾演“Third Sister” 帝國判官（“Third Sister” Inquisitor）為帝國軍進行唯一任務 — 從銀河系鏟除絕地武士！

3.運用先進技術拍攝

《歐比王肯諾比》起用StageCraft技術，在拍攝現場中透過270度環形LED螢幕，建構出星戰世界中不同的場景，如沙漠、太空等，甚至還可以擺放道具、陳設直接與演員們互動，讓演員可以沉浸其中，發揮更自然的表現。

運用先進的技術不但能推進演員的演技，還可以為觀眾帶來更生動的故事，更浩瀚的星戰決鬥場面、更緊張刺激的光劍大戰。

3.音樂大師約翰威廉士回歸

就算對《星球大戰》不熟識，但只要一聽到音樂大師約翰威廉士（John Williams）為此片創作的經典開場音樂，必定知曉這就是星戰的來臨！

而約翰威廉士載譽歸來，為《歐比王肯諾比》創作主題曲，所有關於星戰的經典元素將一併回歸編出新章。

5.《曼達洛人》導演執導

曾任口碑熱爆的星球大戰原創劇集《曼達洛人》（The Mandalorian）導演之一的Deborah Chow，為全新《歐比王肯諾比》執導，並表示：「這個故事留有足夠的空間容許我們想像，是一項非常振奮的工作。」