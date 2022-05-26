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【DSE2022】教育局推「放榜三寶」　助應屆考生了解升學出路

社會 14:41 2022/05/26

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(教育局「中六學生資訊專頁」網站截圖)

今年香港中學文憑考試將於7月20日發放成績，教育局今日（26日）表示，為協助應屆中六學生為放榜日作好準備，特別製作了「放榜三寶」，即「e導航」、「升學及就業地圖」及「放榜指南針」，並於今日上載教育局網站，讓中六學生、家長及學校能適時獲取多元出路的最新資訊。
　　 
局方指，學生、家長及學校可透過電子工具「e導航」搜尋本地不同程度的課程資料，包括學士學位、副學位及毅進文憑課程。「升學及就業地圖」提供多元出路的資訊及報讀院校的重要日程。「放榜指南針」則臚列各項與文憑試放榜相關的重要信息，如升學、多元出路及各項支援服務的有用資訊，供使用者參考，為放榜日作好準備。
　　 
局方稱，期望所有中六學生能夠好好利用「放榜三寶」，透過靈活多元和多階進出的升學及就業途徑，依從個人興趣、需要和性向選擇合適的路向，在不同的領域中盡展所長，實現人生抱負。
　　 

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責任編輯：余思嵐

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