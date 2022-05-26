【防止賄賂】兩名公共屋邨保安主管涉收受賄款　遭廉署起訴

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廉政公署今日（26日）落案起訴兩名公共屋邨保安主管，控告他們涉嫌向一名警衛員下屬索取及收受賄款最少共16,000元，以協助對方署任及擢升為助理保安主管。



廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見分案起訴該兩名保安主管。二人已獲廉署准予保釋，以待下星期一(5月30日)在沙田裁判法院答辯。



被告林國光，71歲，香港警衛有限公司(香港警衛)前主管，被控兩項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。被告陸蓓雪，53歲，香港警衛主管，被控兩項代理人索取利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。



被告林國光於2017年4月至2020年12月期間任職香港警衛主管，派駐沙田公共屋邨水泉澳邨，由三名助理主管協助他管理約40名警衛員。若有助理主管缺勤，林國光可酌情指派警衛員署任該職位，而署任者可享有署任津貼。林國光被控兩項罪名，指他涉嫌無合法權限或合理辯解，於2019年4月及2020年初，從一名警衛員接受兩筆各3,000元的賄款，作為協助對方署任助理主管的誘因或報酬。



被告陸蓓雪於2020年11月為該邨的助理主管。上述警衛員相信林國光在2020年12月中退休後，陸蓓雪會接任其職位，令邨內出現一個助理主管的空缺職位。陸蓓雪被控兩項罪名，指她涉嫌無合法權限或合理辯解，於2020年11月向上述警衛員索取一筆5,000元至8,000元的賄款，以及另一筆最少5,000元的賄款，作為協助對方晉升為助理主管的誘因或報酬。



香港警衛不容許員工就處理職務事宜索取及接受利益。

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責任編輯：余思嵐