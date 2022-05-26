【端午節2022】33個粽子樣本通過檢測　食安中心醒揀粽煮粽貼士

▲ （新聞處提供）

食物安全中心今日（26日）公布，在粽子時令食品的第二期調查，33個粽子樣本全部通過檢測。



中心提醒市民在選購、製作、貯存和享用粽子時須注意以下的食物安全要點。



選購粽子

向可靠的店鋪購買粽子

購買非預先包裝粽子時，挑選用粽葉包裹妥當的

購買預先包裝粽子時，留意食用日期及檢查包裝是否完好。

自製粽子

向可靠的供應商購買粽葉，避免挑選顏色異常青綠或帶有化學劑氣味的粽葉

處理食物前後，徹底清潔雙手及用具

分開處理生熟食物，避免交叉污染。



貯存及烹煮粽子

購買粽子後應盡快食用，避免長時間貯存

粽子被打開前，內裏的糯米及餡料不應外露，烹煮時亦不應直接接觸到繩子，確保粽子在烹調前後及其間不被污染

如非即時食用或烹煮，應將粽子貯存於攝氏四度或以下，或按照包裝上的指示適當存放

已煮熟但非即時進食的粽子應放在有蓋容器內，並於冷卻後存放在雪櫃上格，其他生的食物則應放在下格，避免交叉污染

進食前，應將粽子徹底翻熱至中心溫度達攝氏七十五度或以上

粽子不應翻熱超過一次

已翻熱的粽子應盡快食用。

享用粽子

進食前，用流動清水及梘液洗手，搓手最少20秒

進食時，減少使用豉油或砂糖等調味料。

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責任編輯：余思嵐

