【第五波疫情】今日新增251宗確診　36宗屬輸入個案【不斷更新】

▲ （陳永康攝）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（26日）叼系席記者會，交代最新疫情。

【17:10】

新增其中兩宗懷疑BA.2.12.1個案，均在灣仔工作，但經了解後暫時未有發現二人行程有重疊。

【17:05】

被問到BA.2.12.1是否已出現社區傳播，歐家榮指，正在進行流行病學調查，該4宗初步懷疑感染BA.2.12.1個案，仍需待全基因分析確認，若該4宗個案基因分析與麥當勞群組個案相同，則代表可能已流入社區，並出現隱形傳播鏈。

歐家榮指，BA.2.12.1傳播力較強，但未有證據顯示更易引起重症。

【16:58】

小學及幼稚園只有5成人已打2針，歐家榮指接種率未如理想，強調疫苗可以防重症及死亡，再次呼籲家長盡快到小朋友打針。

【16:55】

對於BA.2.12.1的個案，歐家榮指，仍需要更多數據才能判斷BA.2.12.1對康復者兩次感染的風險。

【16:48】

九龍灣麗晶花園99歲老婦與到過麥當勞76歲老婦居所相隔5層，而且不同座向。

【16:40】下周二起將醫院特別探訪服務將擴展

李立業表示，由於疫情平穩，下周二起將醫院特別探訪服務擴展至其他有住院服務的急症、專科醫院及兒童及青少年科精神科病房及部門（詳情即看【下一頁】）。

【16:40】新增2宗死亡個案

今日新增2宗死亡個案，累計死亡個案維持在9,161宗，分別為一男一女，年齡介乎67至87歲，均為院舍院友，一人打了一針，一人打了三針。

【16:40】

歐家榮表示，昨日發現有4宗個案屬L452Q，疑與非本地流行病毒株不同，均屬本地個案，或是BA.2.12.1，需作全基因分析才可了解是什麼分支，4人均已打三針（詳情即看【下一頁】）。

【16:35】

學校錄20宗陽性個案，涉及13名學生及7名職員，分別來自19間學校。其中St Catherine's國際英文幼稚園暨幼兒園新增兩宗個案（詳情即看【下一頁】）。

【16:33】新增一宗BA.2.12.1本地個案

歐家榮指，今日新增1宗BA.2.12.1個案，累計70宗。涉及一名99歲老婦，已打一針，居九龍灣麗晶花園，在圍封強檢時檢測陽性，病徵輕微。雖然她沒有到過麥當勞，但她與同一其大廈另一單位、早前染疫並到過麥當勞76歲女士的基因排序相同（詳情即看【下一頁】）。

【16:30】本港今日新增251宗確診

本港今日新增251宗確診，當中111宗屬核酸陽性、140宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達119.8萬宗確診。

今日錄得36宗屬輸入個案。有23宗在機場檢測陽性，有12宗於檢疫酒店確診，大部分樣本在第3日至第13日檢測陽性。另外，有一宗23歲男子，在5月13日由新加坡抵港，5月20日離開檢疫酒店前往內地，在第8日檢測陽性，但CT值38至41，同一日重復檢測為陰性，相信為復陽個案。

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記者：TOPick港聞組