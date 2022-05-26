【奢華球衣】BALENCIAGA首度聯乘adidas遭熱議　$7,900足球衫網民大呼不值

▲ BALENCIAGA X adidas系列部分貨品即日上架。

運動品牌和高級時裝品牌互相結合，大家早已司空見慣，但難得的是過了這麼多年，大家仍然樂此不疲，而且依然熱賣，剛剛即日上架的有BALENCIAGA與adidas的合作，而這一次的結合亦同樣惹來大家爭議，但大家不要忘記，從來BALENCIAGA的創作總監Demna Gvasalia就是靠「爭議性」的設計起家。

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俗話謂「飲頭啖湯」，就最好用來形容是次BALENCIAGA與adidas的合作。

原因是早前GUCCI在時裝展上展出將會與adidas合作，但言猶在耳，來自同一集團旗下的BALENCIAGA日前所舉行的2003年春夏系列，時裝展上不約而同找來adidas合作，更甚的是「芯生騷」 剛落幕，部分聯乘系列的產品已經火速在店舖上架，教人來個措手不及之餘，同時亦給BALENCIAGA的「忠粉」們來個快人一步搶購的機會，好等該系列能夠順利在網上掀起話題性。

至於如何帶來話題性，這方面我們從來不會替Demna Gvasalia擔心，因為當今要為品牌make noise，他可是數一數二的箇中能手，因為這一批聯乘服裝系列的定價叫人感到咋舌﹗

從來高級時裝品牌的定價都是不便宜的，特別是疫情籠罩的全球的今天，不少時裝品牌都以原材料生產成本上漲，而將售價一加再加，畢竟高級時裝品牌的用料和設都較量產型的成衣來得細緻，加價無可口非。

但這一次雙方合作的聯乘系列，就有不少人認為只是將adidas過往的一些基本設計改良成oversized的版型，加上用料不過爾爾，難怪叫網民大感不值，但大家又可知道打從這個時裝展選址在紐約証券交易所舉行，就知道它將會是處處「向錢看」的一個系列。

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充滿商業頭腦的Demna，就曾經在訪問中提及商標產品的重要性，他說

做設計可以很輕鬆印商標產品就可以賣錢，過往這樣做受盡批評，但事實上卻是大家想要的，而且更會樂於購買。

用以上的道理來看這次合作無疑是來得順理成章，而且必然大賣，因為請記著這個系列絕對不是為adidas的顧客而設，它的目標顧客可是花得起用$7,900購買一件「變種」足球球衣或$18,600購買一件techno poplin拉鏈運動外套的潮人呢﹗

記者：何偉雄