【法律論壇】林鄭月娥：法治是本港賴以成功基石　回歸後一直保持高排名

▲ 行政長官林鄭月娥。（經濟日報資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日在一個法律論壇致辭時強調，法治是本港賴以成功的基石及核心價值，支撐着經濟發展；又強調香港在回歸後，在法治上一直有進步。

律政司今日起一連三日，舉行《願景2030聚焦法治國際論壇》，首日主題為法治。林鄭月娥致辭時表示，在中央政府支持和「一國兩制」框架下，香港長期是擔當具領導地位的國際金融樞紐。

她強調：「（香港）是國家唯一實行普通法的地區，香港的司法獨立、基本權利及自由完全受《基本法》保障。這也是為何香港經常成為國際大型企業偏好地點，進行法律和調解服務。」

林鄭又引述多項國際評分指標，強調香港在回歸之後，法治狀況持續改善，並保持在高排名。

她指出，去年「世界正義工程」的法治指數中，香港排名第19；在世界銀行的世界管治指標中，香港的法治指標評分，由回歸前只有69.85分，但自03年起一直維持在90分以上。

林鄭表示，今年是香港回歸25周年，港府將致力讓香港堅固法治基礎及法律制度，繼續成為區內模範。

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責任編輯：胡偉明