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【求職陷阱】26歲女網上刷單　失28萬元墊支保證金

社會 15:34 2022/05/26

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油尖警區刑事調查隊第三隊人員跟進。(資料圖片)

一名26歲女子網上刷單員求職陷阱，受騙失去28萬元墊支保證金。

警方今日（26日）表示，早前接獲一名26歲姓鍾本地女子報案，指收到招聘信息，聲稱可透過充當網上刷單員，於購物平台以點擊購物推高商家名氣以賺取佣金。為獲取報案人信任，每當完成交易後，騙徒會於初期向報案人發放佣金。

報案人遂按指示於平台上購物，並將每次購物的款項轉賬至對方指定帳戶以賺取佣金。其後，騙徒亦要求事主提供保證金，以提取全數本金及佣金。報案人轉賬有關款項後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報警求助。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交油尖警區刑事調查隊第三隊人員跟進，暫未有人被捕。

警方提醒市民，騙徒的招聘廣告以「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」作招徠，對應徵者年齡、學歷及履歷亦沒有特別要求。同時，騙徒於刊登招聘廣告或短訊推廣時，亦不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。

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責任編輯：余思嵐
 

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