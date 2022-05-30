【靚太安樂窩】新手爸媽家居裝修6大注意事項　宜用玻璃設計廚房沙發宜靠牆放

▲ Qanvast 家庫分享新手爸媽在裝修時的注意事項。

迎接家中新成員絕對是件既開心又緊張的事情，相信不少家長對於寶寶事情都感到相當費心，其中居住環境就是父母最頭疼的地方。今日TOPick找來「Qanvast 家庫」分享各位新手爸媽在家居裝修時的注意事項，確保家居安全和幼童健康！

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除了在嬰兒床的部分需要小心選擇外，嬰兒房周邊的傢俬也同樣需要仔細考量，以免製造危機。首先，新手爸媽應在幼童現在或不久將來可以接觸到的地方和位置都盡量採用簡約的佈置和設計，避免容易導致意外的設計，如升高的地枱、梯級、玻璃用料等。在建構上也需要採用穩定性強、耐用和牢固的設計，避免選購過高或不固定的傢俬。

1.嚴選孤型電視機

電視機是小孩陷阱，由於高度是幼童可觸碰，加上邊位往往起角，幼童稍一不慎就會撞到受傷。除了將電視掛在牆上而不用電視機外，亦可選購圓角或孤度設計的款式，減少撞傷危機。

2.慎選沙發

▲ 沙發要靠牆放，以防小朋友從沙發掉下來，發生意外。（圖片獲家庫授權轉載）

沙發要靠牆放，如果小孩爬上去的話，沙發就有機會向後翻，小孩也會掉下來。同時也要慎選款式，避免沙發床和接疊功能的沙發，構造不穩或容易造成危險。

3. 固定櫃櫥

簡約設計的櫃桶容易倒塌，曾有新聞報導過壓死幼童的意外。由此可見牢固的傢俬絕對重要！最實用的方式是全屋訂造入牆櫃子式傢俬，避免倒塌危機。如非採用入牆式設計傢俬，則可提醒裝修師傅把傢俬釘入牆身，穩固傢俬。

4. 避用開放式廚房

▲ 玻璃設計的廚房可以防煙油外，亦可以方便觀察幼兒活動。（圖片獲家庫授權轉載）

開放式廚房美觀卻不太適合幼童，採用封閉式的廚房設計，讓危機遠離小孩。不過，不少人深怕無法在下廚同時兼顧小孩，也會生意外，因此大家也可採用以玻璃為設計主軸的廚房設計，既可阻隔油煙防上幼兒內進，也可觀察幼兒活動。

選對物料防敏感

除了家居安全外，小寶寶的健康同樣重要，我們在選購傢品傢俱時，也應多從物料和材質入手。在傢俬方面，我們十分建議採用原材作為主要傢俬選材，原木是不錯的選擇，不單天然也很容易配搭。在家品和傢俱方面，可選質量好的塑膠物品或純綿質的布料，比較不容易引起幼兒皮膚過敏。品質佳的塑膠，比如PP、PPEU和PPSU等，一般都能抵抗較高和低的溫度而不會釋放有害物質，用上來比較安心，而且也不用怕塑化劑含量過高而引起幼兒早熟現象。

減少甲醛和蟲患

▲ 訂造傢俬時要留意甲醛和蟲患問題。（圖片獲家庫授權轉載）

甲醛對大人小孩都有害，初生嬰兒長期吸入會導致腦部發育不健全，亦可引起癌症。因此，訂造傢俬或使用油漆時，建議選擇零甲醛的裝修材料或選用天然的原木素材。在裝修後多開窗，開空氣淨化機或請專業除甲醛公司進行淨化，隔至少一個月才入住。另外，為免蟲患影響幼兒，可提早在入住前了解單位的蟲患問題，自行除蟲或請專業公司處理。

文章獲Qanvast 家庫受權轉載。

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責任編緝：蕭雅文