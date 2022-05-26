【薪酬趨勢】總商會稱調查未反映當前環境　憂令企業雪上加霜

▲ 凍薪兩年的公務員今年有望加薪。（譚以諾攝）

薪酬趨勢調查委員會昨日確認調查結果，扣除遞增薪點，高中低層公務員的淨指標介乎7.26%至2.04%。香港總商會認為，調查結果未能反映當前經濟環境，或對整體經濟造成連鎖效應。

總商會稱，香港企業在第五波疫情下，面對嚴格限制措施，首季經濟錄得負增長4%，反映本地經濟脆弱乏力，提出如此幅度的加薪建議，未免是脫離現實。

總商會又提及，香港正面對人才外流問題，多個行現出現人手短缺，企業為留住員工將面臨沉重壓力，難以跟隨政府薪酬水平，希望政府考慮實際商業環境、調高薪酬對整體人力市場，可能產生的漣漪效應，以及對中小企營運的影響。

政府考慮公務員調薪時，除考慮薪酬趨勢淨指標，也會視乎香港經濟狀況、政府的財政狀況、生活費用的變動、職方對薪酬調整的要求，及公務員士氣。

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責任編輯：陳宛彤