【太古城麥當勞爆疫】群組再多一人確診　與早前染疫食客同樣居麗晶花園6座

▲ 太古城麥當勞爆疫。（林宇翔攝）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（26日）出席記者會，交代最新疫情。

本港今日新增251宗確診個案，中環蘭桂坊酒店群組、感染Omicron BA.2.12.1變種病毒的6旬婦，5月13日早上到過太古城3期的麥當勞，疑傳染同時段數名食客，引發太古城麥當勞群組。

歐家榮表示，群組今日新增1人確診，涉BA.2.12.1宗個案，涉及99歲女士，5月19日九龍灣麗晶花園6座圍封時檢出，與家傭同住，兩日前快測已是陰性，其家傭5月23日快測陽性。雖然她沒有到過太古城麥當勞，但她與同樣住麗晶花園6座、早前染疫並到過麥當勞76歲女士的基因排序相同，料在大廈染疫，二人所住單位相隔5層、座向亦不同。他又指，99歲女士平日會到樓下「坐下」，或曾與早前染疫的76歲女士有接觸。

截至5月25日，有關群組涉及美國抵港夫婦、同一檢疫酒店尼泊爾父子、同一時段光顧居康景花園的三母子及另一枱兩食客，以及居於北角兆華大廈一名33個月大男嬰、其母親及家傭、一名居南豐新邨9座66歲婦人，另涉一名39歲男警，當中至少9人染Omicron BA.2.12.1變種病毒。

最新熱門影片：

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩