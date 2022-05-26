【變種病毒】4宗本地個案疑染BA.2.12.1　包括居九龍城利榮大廈一家三口

▲ （陳永康攝）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（26日）出席記者會，交代最新疫情。

本港今日新增251宗確診個案，歐家榮表示，昨日發現有4宗本地個案屬L452Q，疑與本地流行病毒株不同，或是Omicron BA.2.12.1，需作全基因分析才可了解屬哪個Omicron的分支。

4名患者均已打齊三針，其中3人屬同一家庭，涉2女1男，住九龍城利榮大廈，最早病發涉及一名63歲女士，她在5月21日發病，於灣仔會展任清潔工，主要工作地點在3樓，最後上班日是5月23日，同日快測陽性，傳染期曾到會展2樓的員工餐廳、5月19日到過寶連寺地下餐廳。

她兩名家人分別涉及73歲丈夫及37歲女兒，丈夫為退休人士，5月22日發病，23日快測樣性，而其37歲女兒於中環做文職工作，最後上班日為5月18日、23日快測陽性、24日發病。

其餘一宗個案涉及一名51歲女士，居沙田嘉徑苑，其2名家人沒有病徵，她在灣仔入境處大樓12樓工作，最後上班日為5月20日、22日出現病徵、23日快測陽性，傳染期曾訪顯徑邨榮發燒味茶餐廳、港灣道麥當勞等。

歐家榮又指，會分析4宗個案的基因排序是否會與同染BA.2.12.1的太古城麥當勞群組相同，又指雖然4人中有2人在灣仔工作，但現時暫沒發現他們曾在同一時間到過相同地方。

被問到BA.2.12.1是否已出現社區傳播，歐家榮指，當局正在進行流行病學調查，4宗本地個案初步懷疑感染BA.2.12.1個案，仍需待全基因分析確認。他說，雖然太古城麥當勞群組中76歲女士在5月16、17日到訪灣仔，至於經什麼途徑傳播仍要再作了解，又指若該4宗個案基因分析與太古城麥當勞群組個案相同，則代表病毒可能已流入社區，並出現隱形個案及隱形傳播鏈。

他又說，BA.2.12.1病毒分支近月才在世界出現，根據世衞的資料，該分支由BA.2分支出來，與本地流行的BA.2.2相近似；而本港的BA.2.12.1大部分由機場揪出，絕大部分個案都不用入院，只需在隔離酒店接受檢疫，並只出現輕微的病徵。

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記者：郭詩詩