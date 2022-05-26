【法律論壇】劉光源：全球法治正面對嚴重挑戰　維護本港法治要先捍衛憲制秩序

▲ 外交部駐港公署特派員劉光源。 （經濟日報資料圖片）

外交部駐港特派員公署特派員劉光源，今日在一個法律致辭時形容，首先要捍衛憲制秩序，才能維護香港的法治，確保「一國兩制」行穩致遠和香港繁榮穩定。

劉光源指出，《憲法》和《基本法》共同構成香港憲制基礎，要確保香港長治久安，需要築牢法治之基，當中首要捍衛以《憲法》和《基本法》建立的憲制秩序。

他表示：「法治是改善香港管治的關鍵，法治是香港繁榮穩定的基石。展望未來，要確保『一國兩制』行穩致遠和香港繁榮穩定，我們一定要繼續堅持法治。」

劉光源發言時提到，在過去有一段相當長時間，反中亂港活動趨向活躍，破壞市民生活、公共秩序和法治，突顯法律和秩序的重要。他強調：「必須保障法治秩序，確保『有法必執』及違法者要負上責任。」

另外，他同時指出，全球法治正面對嚴重挑戰，形容有國家以民主之名，但舉行反民主的活動。

他又批評：「有些國家追求霸權，卻以維護秩序為名，例如他們聲稱維護國際秩序，但實質選擇性執行及擾亂國際法；有些國家追求單邊主義，卻以多邊主義為名違背國際協議及組織。」

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責任編輯：胡偉明