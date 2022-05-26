  • 27°C
香港時間 : 2022526日 (週四) 16:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【法律論壇】劉光源：全球法治正面對嚴重挑戰　維護本港法治要先捍衛憲制秩序

政治 15:48 2022/05/26

分享：

分享：

熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

外交部駐港公署特派員劉光源。 （經濟日報資料圖片）

外交部駐港特派員公署特派員劉光源，今日在一個法律致辭時形容，首先要捍衛憲制秩序，才能維護香港的法治，確保「一國兩制」行穩致遠和香港繁榮穩定。

劉光源指出，《憲法》和《基本法》共同構成香港憲制基礎，要確保香港長治久安，需要築牢法治之基，當中首要捍衛以《憲法》和《基本法》建立的憲制秩序。

他表示：「法治是改善香港管治的關鍵，法治是香港繁榮穩定的基石。展望未來，要確保『一國兩制』行穩致遠和香港繁榮穩定，我們一定要繼續堅持法治。」

劉光源發言時提到，在過去有一段相當長時間，反中亂港活動趨向活躍，破壞市民生活、公共秩序和法治，突顯法律和秩序的重要。他強調：「必須保障法治秩序，確保『有法必執』及違法者要負上責任。」

另外，他同時指出，全球法治正面對嚴重挑戰，形容有國家以民主之名，但舉行反民主的活動。

他又批評：「有些國家追求霸權，卻以維護秩序為名，例如他們聲稱維護國際秩序，但實質選擇性執行及擾亂國際法；有些國家追求單邊主義，卻以多邊主義為名違背國際協議及組織。」

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

一國兩制 外交 國際法 基本法 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【綠帽疑雲】2名型男閨密婚宴唱情歌「他替我愛你」　新娘感動爆喊新郎當場黑面
18:35 2022/05/24
【綠帽疑雲】2名型男閨密婚宴唱情歌「他替我愛你」　新娘感動爆喊新郎當場黑面
【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
15:20 2022/05/24
【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
【MIRROR成員】姜濤新加坡轉機興奮到跳起　頑皮扮花姐：唔好迫
10:48 2022/05/25
【MIRROR成員】姜濤新加坡轉機興奮到跳起　頑皮扮花姐：唔好迫