【小一派位】小一統一派位結果最快6月1日揭盅　78%獲派首3志願創11年新高

▲ 小一統一派位結果6月1至2日郵遞給家長，17,843人獲派首三個志願。（資料圖片）

小一統一派位結果將於下周三至四（6月1至2日）透過郵遞方式，或最快於6月1日以電話短訊（SMS）通知已登記家長。教育局今日（26日）公布，本年度共有22,898名兒童參加小一統一派位，人數已連續3年下跌，創10年新低；當中17,843人獲派首3志願學校，滿意率為77.9%，創11年新高，比去年77%高出0.9個百分點。

統一派位階段學額分為兩個部分，不受學校網限制的「甲部」佔1成學額，餘下9位學額屬「乙部」，家長須選擇申請兒童所屬學校網／選校名單內的學校。本年度分別有2,511人獲派甲部學額，20,387人獲派乙部學額。

以自行分配學位及統一派位階段，獲派首3個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率則為88.8%。

津貼小學議會主席胡艷芬認為，在參加人數減少下，滿意率再上升亦屬合理，籲家長獲得滿意結果後，避免再去叩門，博入成績更好的學校，以免令小朋友更吃力。

統一派位參加人跌創10年低 2,511人獲派甲部學額

教育局表示，曾於本年1月22日或23日為子女辦妥統一派位選校手續的家長，將於6月1日至2日，收到由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》。如派遞時無人收件或有關大廈過去14天內曾有新冠陽性檢測個案，香港郵政人員會留下「領取郵件通知卡」，家長可於下一個工作天下午開始到指定郵政局領取上述郵件。倘若家長在6月3日仍未收到《小一註冊證》或由香港郵政發出的「領取郵件通知卡」，可於6月4日至5日到指定的領取中心取回《小一註冊證》。

此外，如家長在「選擇學校表格」內已填寫手提電話號碼，並同意透過該手提電話號碼接收派位結果，他們亦會於6月1日透過電話短訊得知統一派位結果。

6月7至8日到校註冊 家長須至少打3針

因應疫情發展，為減少家長聚集，教育局會按申請兒童小一入學申請編號的最後一個數字編配學生家長在6月7日或6月8日的不同時段，到獲派學校辦理註冊手續。各家長須依照《小一註冊證》夾附的《辦理註冊手續安排》，在指定日期及時間前往獲派的學校辦理入學註冊手續。如家長未能於指定日期及時間辦理註冊手續，可於6月9日（星期四）上午9時至中午12時或下午2時至4時到學校辦理相關手續。

教育局提醒，由於學校已於2月24日起實施「疫苗通行證」安排，除獲豁免人士外，所有教職員、在校園內提供服務人士及訪客等，均須出示疫苗接種紀錄，並必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才獲准進入學校。

政府早前公布，疫苗通行證第3階段於下周二（5月31日）起實施，即升小註冊時一般須打齊3針。

【小一派位】升小叩門實體面試須打3針被質疑「谷針」 校長：學校傾向面對面交流（詳情即看：【下一頁】）

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責任編輯：馮琪雅