【學校疫情】學校錄20宗陽性呈報　國際英文幼稚園新增兩個案

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本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（26日）出席疫情記者會。

本港今日新增251宗確診個案，學校錄20宗陽性個案，涉及13名學生及7名職員，分別來自19間學校。其中St Catherine's國際英文幼稚園暨幼兒園新增兩宗個案，涉及兩名學生，其中一名學生與早前染疫的上午班學生為同班同學，最後上學日為上周5，其5月22日有病徵但快測陰性，至昨天快測陽性。該學生媽媽及外傭同檢測陽性。

而另一名學生，則來自其他班別，非與先前個案用同一間課室，其最後上課日為星期二，同日下午出現病徵且快測陽性，其家人暫檢測陰性，同班的其餘27名學生及教師均未有染疫。歐家榮指，該名學生暫時未發現與先前個案有流行病學關連，但不排除在學校環境感染，會密切注視學校情況。

St Catherine's國際英文幼稚園暨幼兒園累計共9宗個案，涉及8學生1老師。

至於會否要求學校停課，歐家榮就指，早前已要求上有個案及用同一個課室的上下午班停課，除了今日新增一名同班學生染疫外，其餘學生均檢測陰性；當局亦已要求學校清潔消毒，巡視後也發現學校環境衛生理想，會繼續觀察新個案出現的情況。

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記者：黃小冰