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【好去處】6月1日起社區藝術展「西油記」西九展出　有學生以晾衫竹帶出老化中的西九龍

社會 15:58 2022/05/26

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香港教育大學文化與創意藝術學系學生曾學琳，以晾衫竹帶出老化中的西九龍。（陳麗娜攝）

旅發局推出「藝聚香港」，藉國際藝術活動在港舉行，宣傳香港藝文旅體驗，以加強向內地及海外市場宣傳香港藝術及維持香港在全球的曝光。該局又透過互動資訊地圖、自訂虛擬化角色與景點打卡，以及邀請本地學生創作，以宣揚本地藝術及景點。

「藝聚香港」五月起推出，當中焦點是邀請學生創作與西九龍相關的藝術作品，由6月1日至17日在西九文化區藝術展亭，舉辦社區文化藝術展覽「西遊記」，超過650名小、中及大學生參與，展出逾250份作品，當中包括12份由教大文化與創作藝術學系學生的創作。

其中一份作品命為「老化」，作者曾學琳以兒時與家人在上海街唐樓天台晾衫的回憶，拼貼80多枝晾衫竹製成展品，以表達對時代變遷的不捨之情。

「藝聚香港」由法國五月及法國五月美食薈2022打響頭炮，舉辦約70個活動，涉及當代藝術、繪畫到設計等範疇；隨後有巴塞爾藝術香港展會，旅發局邀請了本地藝術家在香港電車車身上展示藝術創作。

活動同時包括本地藝術的推廣活動， 包括推出3個舊區的互動資訊地圖，提供各景點藝文介紹，部份更加入故事等趣味內容，例如西九龍裙褂店老字號「冠南華」鎮店之寶的刺繡揭秘。

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記者：陳麗娜

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