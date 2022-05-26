【新品速報】LINE FRIENDS環保洗髮護髮肥皂套裝　西瓜籽油原材料＋不作動物測試

▲ EARTH FRIENDLY 洗髮及護髮肥皂套裝。（圖片由LINE FRIENDS 提供）

保護環境是大家共同的責任，LINE FRIENDS with everybody LABO推出全新EARTH FRIENDLY洗髮及護髮肥皂套裝，以打造純天然美容生活，保護環境，減少浪費及污染作貢獻！

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LINE FRIENDS with everybody LABO EARTH FRIENDLY 洗髮及護髮肥皂套裝

▲ （圖片由LINE FRIENDS 提供）

全新的洗髮及護髮肥皂套裝以沙漠野西瓜籽油為原材料，配以晚香玉及紫羅蘭的香氣，使用後散發幽香，令頭髮柔順，還貫徹環保意識，產品於製作過程不作動物測試。設計方面，洗髮肥皂以綠色為主調配上BROWN 及 SALLY擁抱地球的畫面，而護髮肥皂則以BROWN 3D頭部為主體，設計簡單又有意義。

建議零售價：港幣$138 洗髮肥皂: 70g 護髮肥皂: 40g

LINE FRIENDS with everybody LABO EARTH FRIENDLY 洗髮及護髮肥皂套裝系列零售點/網店：

1. LOG-ON 全線分店

2. LINE FRIENDSPOP-UP STORE 全線分店

APM 分店: 觀塘道 418 號創紀之城 5 期 apm 1 樓 L1-9A 號舖

希慎廣場分店: 銅鑼灣希慎廣場 3 樓 305 號舖

屯門市廣場分店: 屯門市廣場（一期）2 樓 2197A 及 2208 號舖

3. Tokyo Lifestyle HK 東京生活館全線分店

尖沙咀分店: 尖沙咀彌敦道 118-130 號美麗華廣場 2 期 1 樓 172 號舖

元朗分店: 新界元朗朗日路 8-9 號及元龍街 9 號 形點 2 期 1 樓 A176 號舖

日出康城分店: 將軍澳康城路 1 號 The LOHAS 3 樓 341B 號舖

德福廣場分店: 九龍灣偉業街 33 號 德福廣場地下 G66 號舖

4. Xplus | LCX 尖沙咀海港城海運大廈 L3 LCX-XPLUS

5. ESSES 生活網上購物平台

6. 六度生活生活網

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責任編緝：蕭雅文