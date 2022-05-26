【普通話評核】考評局首與GAPSK協辦中小學普通話水平考試　小學普通話筆試分數較疫情前跌1成

▲ 考評局首次與GAPSK協辦中小學普通話水平考試。（黃穎津攝）

考評局今日（26日）宣布，今年5月起與GAPSK考試委員會協辦GAPSK中小學普通話水平考試，並定期於2月、5月、8月、11月舉行。首次考試將於本月29日舉行，考生限額300人，考試費每人580元。

GAPSK普通話水平考試在2006年首次在港舉辦，是唯一獲得中國教育部港澳台事務辦公室批辦的普通話水平考試，同時獲北京大學支持及認證，涵蓋幼稚園至中學程度，是次與考評局合作則主要為小學至中學的考試。考評局考試、評核及研究總監席小明指，冀合作能為本港中小學生提供更多認證普通話能力選擇。

GAPSK考試委員會項目主管李照娥期望，是次與考評局合作能擴闊考試渠道，通過連貫性考試「以考促教」，助學生了解自身普通話能力。

李照娥續指，在2018至2021年間，委員會每級抽取500名考生成績比較，發現中、小學口試及筆試成績均有下降，其中以小學檔成績跌幅最為顯著，筆試成績下降15%，口試成績則下降7.6%。

她分析成績下跌原因或在於近年受疫情影響，學生練習不足、課程不連貫，疫下環境亦缺乏語境溝通，導致學生基礎薄弱。

GAPSK首席學術顧問張丹建議，學校應視漢語拼音為普通話學習重要工具，亦應增加課堂時間，豐富教學形式，而家長要從小培養孩子興趣，積極鼓勵孩子參加普通話教學活動。

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記者：黃穎津