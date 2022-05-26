  • 27°C
香港時間 : 2022526日 (週四) 19:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【普通話評核】考評局首與GAPSK協辦中小學普通話水平考試　小學普通話筆試分數較疫情前跌1成

社會 16:02 2022/05/26

分享：

分享：

熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

考評局首次與GAPSK協辦中小學普通話水平考試。（黃穎津攝）

考評局今日（26日）宣布，今年5月起與GAPSK考試委員會協辦GAPSK中小學普通話水平考試，並定期於2月、5月、8月、11月舉行。首次考試將於本月29日舉行，考生限額300人，考試費每人580元。 

GAPSK普通話水平考試在2006年首次在港舉辦，是唯一獲得中國教育部港澳台事務辦公室批辦的普通話水平考試，同時獲北京大學支持及認證，涵蓋幼稚園至中學程度，是次與考評局合作則主要為小學至中學的考試。考評局考試、評核及研究總監席小明指，冀合作能為本港中小學生提供更多認證普通話能力選擇。 

GAPSK考試委員會項目主管李照娥期望，是次與考評局合作能擴闊考試渠道，通過連貫性考試「以考促教」，助學生了解自身普通話能力。 

李照娥續指，在2018至2021年間，委員會每級抽取500名考生成績比較，發現中、小學口試及筆試成績均有下降，其中以小學檔成績跌幅最為顯著，筆試成績下降15%，口試成績則下降7.6%。 

她分析成績下跌原因或在於近年受疫情影響，學生練習不足、課程不連貫，疫下環境亦缺乏語境溝通，導致學生基礎薄弱。 

GAPSK首席學術顧問張丹建議，學校應視漢語拼音為普通話學習重要工具，亦應增加課堂時間，豐富教學形式，而家長要從小培養孩子興趣，積極鼓勵孩子參加普通話教學活動。 

最新熱門影片：

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【污水陽性】康城污水樣本病毒量偏高　當局建議居民民自願檢測3天
今日 15:23
【污水陽性】康城污水樣本病毒量偏高　當局建議居民民自願檢測3天
【小一派位】小一統一派位結果6月1至2日郵遞給家長　17,843人獲派首三個志願
今日 15:47
【小一派位】小一統一派位結果6月1至2日郵遞給家長　17,843人獲派首三個志願
【好去處】6月1日起社區藝術展「西油記」西九展出　有學生以晾衫竹帶出西九龍情懷
今日 15:58
【好去處】6月1日起社區藝術展「西油記」西九展出　有學生以晾衫竹帶出西九龍情懷

你可能感興趣

【污水陽性】康城污水樣本病毒量偏高　當局建議居民民自願檢測3天
今日 15:23
【污水陽性】康城污水樣本病毒量偏高　當局建議居民民自願檢測3天
【小一派位】小一統一派位結果6月1至2日郵遞給家長　17,843人獲派首三個志願
今日 15:47
【小一派位】小一統一派位結果6月1至2日郵遞給家長　17,843人獲派首三個志願
【好去處】6月1日起社區藝術展「西油記」西九展出　有學生以晾衫竹帶出西九龍情懷
今日 15:58
【好去處】6月1日起社區藝術展「西油記」西九展出　有學生以晾衫竹帶出西九龍情懷
中小學教育 疫情 大學 幼稚園 小學 中學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
15:20 2022/05/24
【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
【綠帽疑雲】2名型男閨密婚宴唱情歌「他替我愛你」　新娘感動爆喊新郎當場黑面
18:35 2022/05/24
【綠帽疑雲】2名型男閨密婚宴唱情歌「他替我愛你」　新娘感動爆喊新郎當場黑面
【功課噩夢】嫌妻教仔做數學功課太勞氣　爸爸接手5分鐘崩潰︰教極唔識
今日 11:03
【功課噩夢】嫌妻教仔做數學功課太勞氣　爸爸接手5分鐘崩潰︰教極唔識