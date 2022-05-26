【超市大搜查】不含基因致癌物及污染物　8款無毒牛油安全食用清單

▲ 8款無毒牛油安全食用清單。

牛油香滑可口，經常會搭配麵包意粉食用，但部分市面上發售的包裝牛油、植物牛油，就曾通過消委會測試，驗出含污染物3-MCPD及基因致癌物環氧丙醇。究竟有哪款牛油是可安心食用？而選擇牛油時又有甚麼地方需要留意？

消委會曾選購市面上30款預先包裝牛油、植物牛油及相關產品樣本，以下是其中8款牛油樣本沒有檢出污染物「3-MCPD」或基因致癌物「環氧丙醇」：

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消委會指出，現時香港法例沒有3-MCPDE和GE在油脂內的含量標準，食品法典委員會亦沒有為油脂制定3-MCPDE和縮水甘油酯（GE）的最高含量。

3-MCPD可損害腎臟功能

3-MCPD是污染物，可損害腎功能及影響雄性生殖系統。以一個60公斤體重的人士計，每日最高可攝入3- MCPD及3-MCPDE的分量（獨立或合計），歐洲食物安全局建議為120微克；世界衞生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）則建議為240微克。

以是次測試中檢出量最高的樣本（每公斤1,100微克）計，要分別持續每日進食24茶匙及48茶匙，才會超出建議攝入上限。

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牛油應如何選擇？澳洲註冊營養師袁凱琪（Kiki）曾受訪稱，牛油與植物牛油分別含飽和脂肪及反式脂肪，都會增加壞膽固醇。而反式脂肪亦會降低好膽固醇，所以兩者同樣增加心血管疾病的風險，因此兩者都要適量食用。

澳洲註冊營養師何梓姍（Rosanna）就曾表示，攝取過多壞脂肪酸（飽和脂肪及反式脂肪）會增加體內壞膽固醇的積聚，從而增加患上心血管疾病的風險，因此應盡可能減少攝取壞脂肪酸。

以下是7款壞脂肪酸含量較低牛油：

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Rosanna續指，牛油含高飽和脂肪，故不太建議選擇。但如果要揀選牛油，應盡量揀低脂無鹽的牛油。同時要控制份量，每餐不建議用多於1茶匙的牛油。而即使是最低壞脂肪酸的牛油，亦不宜過量食用。

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責任編輯：羅嘉欣