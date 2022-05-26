【TVB節目巡禮】曾志偉《獎門人》25周年回歸　 周嘉洛孭4套劇受重用

▲ TVB今天（26日）舉行《周年慶典節目巡禮2022》。

TVB在今天（5月26日）於電視城舉行《周年慶典節目巡禮2022》大曬冷介紹即將推出的節目，出席今日巡禮包括電視廣播有限公司總經理曾志偉、總經理蕭世和，以及TVB藝人鄭裕玲、陸浩明、麥美恩、陳山聰、唐詩詠等。

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當中介紹劇集，男藝人以周嘉洛最受重用，共主演4套劇而稱冠，另外馬國明、陳豪兩位視帝各有兩套。至於女演員方面，唐詩詠及龔嘉欣分別有3套劇在手。

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陳豪林夏薇企C位

一眾出席藝員登場並分成三行，薛家燕、郭晉安、陳豪、林夏薇、唐詩詠、馬國明站在頭排中央位置，擁4套劇的周嘉洛同樣在第一排，而馮盈盈則在第一行最側位置。

曾志偉在台上指獎門人25周年何時播要視乎廣告客戶落廣告，未有透露何時播出。他又預告：「香港小姐的表演嘉賓是相當神秘，一定有驚喜！」

馮盈盈並透露：「港姐會出NFT，且有歷屆港姐的泳裝。」

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《獎門人》回歸

在巡禮內，把介紹節目分成4大類別，分別如下：

回歸光影頌：《我的驕傲》、《究竟天有幾高》、《神奇的燈泡》、《曙光》、《母親的乒乓球》、《回歸》

綜藝節目：《香港25個第一》、《獎門人開心萬歲》、《2022香港小姐競選》、《聲夢傳奇2》、《思家大戰》、《滿足的味道》、《好聲好戲》、《無窮之路（第二季）

戲劇節目：《痞子殿下》、《超能使者》、《法言人》、《新四十二章》、《法證先鋒V》、《白色強人II》

55周年台慶獻禮：《周末大選》、《全城一叮》、《霎時再感動》、《星光匯聚成翡翠》、《台慶問答大賽》、《全城選擇1分鐘》、《我們的主題曲》、《遊走世界天與地》、《黃金壽宴》

記者：游艾維、陳淑霖、陳曉柔