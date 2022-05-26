【正能量】放棄文職投身運動員　長跑選手魏賡：趁年輕試一試

▲ 魏賡是辭工投入當運動員，如今回望完全覺得是正確決定，今年29歲的他狀態大勇，刻下目標是突破個人成績，跑更多大型國際賽事。

Wings for Life World 是一個支持全球脊髓損傷研究的慈善基金會，香港長跑及馬拉松運動員魏賡早前參與此基金路跑，藉綫上程式與各地跑手較勁，他是香港區「APP RUN」冠軍，全球總成績34名（全球逾16萬人參加）。

魏賡是辭工投入當運動員，如今回望完全覺得是正確決定，今年29歲的他狀態大勇，刻下目標是突破個人成績，跑更多大型國際賽事。

中學才接觸跑步的魏賡，中一陸運會參加了100米及1,500米的跑步，後者跑了三又四分三個圈後，取得第三名，跑步上的首面獎牌，令他獲得滿滿成功感，這個季軍，成為他踏入長跑路向之始。

他的體育老師黎Sir也熱愛跑步，兼負責校內田徑隊。魏賡本身對足球較熱愛卻選拔不到，誤打誤撞入了田徑隊，他抱著當作是一個課外活動來參加而已，每周練跑一日。

▲ 魏賡表示，若過多幾年有份穩定工作，又未必會有如此決心辭工花如此多時間去全職跑步了。（湯致遠攝）

到了中四時，學界賽成了他跑步生涯的轉捩點，代表學校出賽1,500米，比賽時跑手都跑得極接近，魏賡被人絆倒，擦傷了尾指，也馬上爬起身繼續賽事，結果僅能跑個第八。

兩位跑步啟蒙老師

他的跑步啟蒙老師，除中學體育老師黎Sir外，另一個是由香港田徑總會請回來作田徑顧問的日本教練村尾慎悅。「因體育老師我才會接觸跑步，他也是我第一個教練，教曉我在跑步要確立目標，甚至是我中學畢業後幾年，也繼續和我訓練。」

當他跑至一定成績，接觸到村尾慎悅教練，跟隨他數年來的訓練，啟悟到魏賡把跑步事業要想得更遠，跑得更快更長途。日本長跑成績在全世界排名第三，村尾教練的訓練很刻苦，比起魏賡跟隨體育老師及其他跑步教練訓練方式很不同。「訓練時間極長外也艱辛，我當時目標聚焦跑10K及半馬，村尾教練要求我每朝早先跑上30K，然後再作訓練。」經村尾教練艱苦式訓練下，魏賡狀態大大提升，他因此2017年開始跑全馬。

2019，難忘的一年

運動員大多試過受傷，魏賡跑步已10年，最嚴重的受傷是2019年的渣打馬拉松，他跑至30幾公里時，右腳足弓位發炎感到極痛楚，無奈下無法繼續比賽，他坦言是跑步以來最失落的一次。

▲ 他認為作為一個跑手，天份重要，後天努力也不能或缺。畢竟需要日復日練習，中長距離長跑必須要有強的耐力。（被訪者提供）

但2019年也是他難忘的一年，年頭雖完成不到渣馬，他把寄望放在年尾的亞洲馬拉松錦標賽，渴望能有資格代表香港出賽。在該年5月，他認識的台灣朋友到了日本大學作交流生，在朋友幫助下，魏賡到了日本訓練了一個月，7月份再遠赴澳洲黃金海岸跑全馬。「這次跑的時間不是太好，但起碼感到足弓傷患無再發生，接着9月到了德國柏林跑全馬，計起來全年個人成績排第二，順利入選香港隊，如願可以參加亞洲馬拉松錦標賽。」

談到跑手苦與樂，他說苦是訓練。「如長跑在香港始終不是精英項目，相等水平未至亞洲級或世界級，變相頗依賴自己的訓練，而且相對支援也較少，很視乎自己有無決心和目標去達致。」至於樂事，跑步令他增廣識見，能去遍日本韓國德國澳洲新西蘭等不同國家，全都拜跑步所致。

跑手與教練 兩個角色

近年他更當上了教練，把自己的經驗與學生分享。「自己跑與做教練是兩回事，前者會知自己的狀態，做教練必須留意極細微的事情，並理解學生的感受再作訓練調整。」

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比賽總有名次輸贏，魏賡不諱言初時會好看重輸贏，隨年月經歷大大小小不同比賽後，懂得調節自己的心理質素。「有時落到場最大的對手是自己，尤其是馬拉松，對手和自己的狀態、臨場的發揮和心理質素都舉足輕重。」

他的長跑偶像是一位日本業餘跑手川內優輝，他本身有全職工作也能跑出極佳成績，經常代表日本比賽世界賽，魏賡說沒有極大決心是難以達致的。魏賡同樣是辭掉了文職工作全心投入當運動員，難怪特別有深感受。「這是個很值得的決定，當時想趁年輕試一試，過多幾年有份穩定工作，又未必會有如此決心辭工花如此多時間去全職跑步了。」愈跑愈勇，這個決定絕對是正確。

記者：周美好