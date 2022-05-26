【MIRROR演唱會】MIRROR紅館騷售票問題引熱議　陳志雲認為實名制前先改例

▲ MIRROR紅館騷售票問題引熱議，陳志雲認為辦實名制前應先改法例。

人氣男團MIRROR將於七、八月舉行首個紅館演唱會，由消息傳出、落實、內部訂票等等，一直都是熱話，直到昨日康文署宣布介入，為是次MIRROR紅館演唱會採用實名制購票方法，再度引起熱議。

今日陳志雲在商台雷霆881節目《在晴朗的一天出發》中提到，認為舉行實名制之前，應該先修改法例，把民政事務局轄下的娛樂場所也列作監管範圍，兼改革門票炒賣的制度，直指：「罰款都只係2000元太少喇！」

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MIRROR演唱會早前開始舉行優先訂購活動，一眾鏡粉四出撲飛。

可是黃牛黨亦開始出沒，近日有傳演唱會門票炒價高達40多萬，更有不法之徒售賣假門票圖利。

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實名制售票

於昨日在MIRROR的官方社交網站宣布，將會加開兩場MIRO（MIRROR粉絲官方稱號）特別場，另外經城市售票網公開發售的門票（12場）將以實名制形式發售，但公開發售的日子以及售票詳情仍有待公布。

消息一出後鏡粉當然大表高興，但背後卻似乎仍然有許多待解決的問題，引起各界就著MIRROR紅館騷門票實名制一事作出討論。

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建議不要「一刀切」

今早播出由陳志雲、郭志仁及楊樂笙主持的《在晴朗的一天出發》，三位主持就著MIRROR演唱會實名制一事作出討論，陳志雲認為實名制確實是對阻止炒賣起到作用：「但大家聽到實名制唔好過度興奮，因為公布咗扣減內部認購、廣告客戶等門票，其實得三成實名制門票。」

而實行實名制確實有許多潛在問題，例如購票系統、購票準則、轉讓問題、入場處理等，主持們又認為實名制並非不好，但建議不要「一刀切」要求往後在紅館舉行的演出都採用實名制：「MIRROR演唱出主辦方設可退票、退款，因為覺得即日退都有人會買，所以要好紅嘅歌手先敢試。」

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希望先改法例

陳志雲提出實名制以外的問題，認為長遠來說，辦實名制前應該先修改法例：「民政事務局轄下嘅場所唔需要公共娛樂牌，所以炒賣嘅門票不受管豁，就算受管豁嘅，罰款都只係$2000，太少喇。」

他認為這條法例在多年前訂下，時代變遷是否應該要先改動法例而非購票制度：「搞唔搞實名制，你搞好法例再算啦。我感覺唔係好舒服，大家買啲飛黎娛樂啫，都咁多規限，又要抽籤、又要鬥快。」