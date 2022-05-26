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【強身護膚】吹冷氣頭暈頭痛屬外感風寒　李韡玲：多攝取蛋白質增強抵抗力

保健美顏 17:51 2022/05/26

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熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

多吸取蛋白質，有助增強身體抵抗力。

許多女士，頭頂、背部給冷風吹了十分鐘左右，就會出現頭暈、頭痛，甚至打噴嚏的情況，這是體質問題，中醫稱之為外感風寒，證明你正處於亞健康狀態，抵抗力不足。

最新影片：

營養專家建議，要增強抵抗力，應多吸取蛋白質，它是構成體內組織、生長發育的基本原料。機體中的每一個細胞和一切重要組成的部分，都不能缺少蛋白質的參與。我們生命的得以延續，就因為有不斷且正常的新陳代謝。蛋白質是維持生命的主要元素，一旦攝取不足夠，不僅免疫力下降，還會出現肌肉無力、肌膚暗啞、易生皺紋。

蛋白質分有兩類，一如你知道的，分有動物性和植物性。動物性的主要有雞蛋、牛奶、肉類和海鮮。植物性就包括了五穀雜糧。吃素者不妨多吃黃豆類製品，如豆漿、豆腐、納豆等，豆類和米都是很好的蛋白質來源，所以，每日能吃一碗白米飯是很重要的。

此外，別忘記吃雞蛋，它是最便宜的優質蛋白質來源。我每日至少吃一隻烚蛋，連蛋黃一起吃。蛋黃有我們必需的維他命A、D、E及K。各種微量元素也集中在蛋黃裏，還有，怎麼可以錯過它的卵磷脂呢！

全文刊於《經濟日報》，原題為「肌膚保養與蛋白質」

 

撰文 : 李韡玲

健康養生 養生 健康問題 蛋白質 打噴嚏 頭痛 頭暈 李韡玲

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