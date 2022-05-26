【工業意外】將軍澳地盤升降台壓傷工人不治　勞工處發出暫時停工通知書

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將軍澳有地盤發生工業意外，工人懷疑被升降台壓中，送院搶救後不治。

事發在至善街一個地盤，警方今日（26日）下午2時52分接報，指一名48歲男工人被升降台支架平台倒塌，救護員到場，發現工人昏迷，頭、背、腳受傷，送將軍澳醫院搶救後證實死亡。

警方初步調查後，案件列工業意外。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查，亦已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該地盤拆卸升降機槽金屬工作平台，直至信納承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

香港建造業總工會表示，對於此宗嚴重工業意外，深表遺憾，並對死者家屬致意深切慰問，及提供情緒輔導及支援協助。另外，建造業關懷基金亦在工業意外發生後，即時派員到達醫院了解情況，向家屬提供情緒輔導及支援協助。

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記者：余思嵐