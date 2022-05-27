  • 27°C
香港時間 : 2022527日 (週五) 10:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
此為 hket App 限定文章
免費下載即享足本內容
前往
掃描開啟:

【兒童情緒】感同身受童年至今討厭逛家品部　鄧藹霖憂挨跌天線得得B男童留恐怖記憶

10:00 2022/05/27

分享：

分享：

熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

鄧藹霖憂挨跌天線得得B男童留恐怖記憶。

小時候，每次隨媽媽逛公司時，最討厭行經家品部，因為媽媽必定會嚴詞厲色地叮囑我們：「你哋千萬咪百厭周圍摸，若果打爛咗碗碟，我無錢賠㗎，知道嘛？」

我和姐姐都懂事地點頭，但弊在我們家裏還有個多動的弟弟，看他左衝右撞險象環生的，要盯緊他不闖禍是多麼的吃力呀！

直至今天，我都害怕逛售賣碗碟的部門，每次路過時，心頭都會湧上一陣悸動，媽媽的橫眉怒目、弟弟險些打破東西的景象，原來一直都植根於恐懼的記憶系統裏。

最新影片︰

真的難以想像，那個被指打碎了天綫得得B的五歲小孩，小小的心靈深處會留下了甚麼恐怖記憶？「點解無人信我嘅？」跟他同行的弟弟目睹哥哥當刻被千夫所指的可怕過程，又會有甚麼影響？

這個世界變得愈來愈荒誕了，逛售賣碗碟的部門固然要小心，料不到充滿好奇的小孩逛屬於他們天地的玩具店時，都要格外小心，一不留神就會闖大禍呢！難道要家長把小孩關在家裏，又或將他們訓練成為絕對服從的小小機械人，那才較為合乎安全原則？

執筆之時，事件似是圓滿解決了，玩具店已將男童父母賠償的三萬多元發還，但仍依稀聽到有聲音喊道：「咁個細路係整爛咗個公仔吖嘛，咁咪縱容啲細路以後打爛嘢都毋須賠囉！」

拜託！態度頑劣故意破壞是一回事，小孩無心之失又是另外一回事。說這些話的人，自己有孩子的嗎？若是自己的孩子不小心闖了禍，他們還會如此口響嗎？

全文刊登《香港經濟日報》，原題為「若然沒片沒真相……

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

撰文 : 鄧藹霖

相關文章

【情緒管教】男童疑挨跌「天線得得B」恐留陰影　育兒專家7個輔導孩子情緒方法
13:12 2022/05/26
【情緒管教】男童疑挨跌「天線得得B」恐留陰影　育兒專家7個輔導孩子情緒方法
【天線得得B】父母誤信兒子踢跌公仔　何基佑給家長的反思：相信孩子談何容易？
12:19 2022/05/25
【天線得得B】父母誤信兒子踢跌公仔　何基佑給家長的反思：相信孩子談何容易？
【天線得得B】拆解客人打爛貨品正確處理方法　業內人士：第一時間清理好現場
12:02 2022/05/25
【天線得得B】拆解客人打爛貨品正確處理方法　業內人士：第一時間清理好現場

你可能感興趣

【情緒管教】男童疑挨跌「天線得得B」恐留陰影　育兒專家7個輔導孩子情緒方法
13:12 2022/05/26
【情緒管教】男童疑挨跌「天線得得B」恐留陰影　育兒專家7個輔導孩子情緒方法
【天線得得B】父母誤信兒子踢跌公仔　何基佑給家長的反思：相信孩子談何容易？
12:19 2022/05/25
【天線得得B】父母誤信兒子踢跌公仔　何基佑給家長的反思：相信孩子談何容易？
【天線得得B】拆解客人打爛貨品正確處理方法　業內人士：第一時間清理好現場
12:02 2022/05/25
【天線得得B】拆解客人打爛貨品正確處理方法　業內人士：第一時間清理好現場
兒童健康 家庭教育 爸媽心聲 鄧藹霖 網絡熱話 玩具 家品

最高瀏覽

【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
15:20 2022/05/24
【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
【綠帽疑雲】2名型男閨密婚宴唱情歌「他替我愛你」　新娘感動爆喊新郎當場黑面
18:35 2022/05/24
【綠帽疑雲】2名型男閨密婚宴唱情歌「他替我愛你」　新娘感動爆喊新郎當場黑面
【功課噩夢】嫌妻教仔做數學功課太勞氣　爸爸接手5分鐘崩潰︰教極唔識
11:03 2022/05/26
【功課噩夢】嫌妻教仔做數學功課太勞氣　爸爸接手5分鐘崩潰︰教極唔識