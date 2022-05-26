【旅業復甦】國泰邀已離職員工「回巢」 稱正積極恢復營運更多航班
社會 16:35 2022/05/26
國泰航空2年前宣布重組，裁減逾5,000名駐港員工，至昨日向已離職員工發電郵，邀請他們「回巢」。
電郵中指，政府近來放寬入境限制有助旅遊業復甦，期望未來數月客量增加，認為是時候重建團隊。電郵又指，過去2年經營困難，前年10月要求大批員工離職並非容易決定，樂意與員工保持聯絡。
國泰航空回應查詢時指，因應政府最近調整旅遊限制及檢疫安排，正積極恢復營運更多航班往返更多目的地。由於招聘及培訓需時，國泰一直檢視及籌劃未來18至24個月期間的人力資源需要，為香港及全球航空業預期復甦做好準備。
國泰航空已開始聯絡於2020年因集團重組而離職的機艙服務員，當時國泰表示在合適時機會考慮重新聘用，而他們亦表明樂意接收有關通知。
翻查國泰航空的年報，其員工人數歷年變動如下：
|年份（截至該年年底）
|香港員工人數
|2018
|26,200
|2019
|28,200
|2020
|20,800
|2021
|17,700
資料來源：國泰航空年報
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責任編輯：陳梓蔚