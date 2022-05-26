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【污水陽性】粉嶺欣盛苑及荃灣昇柏山樣本呈陽性　當區民政事務處共派逾21萬套快測包

社會 16:41 2022/05/26

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(林宇翔攝)

政府今日（26日）表示，北區及荃灣區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：
 
快速測試
 

北區 — 嘉福邨、華心邨、暉明邨、欣盛苑、嘉盛苑、花都廣場、昌盛苑、百福花園、豪峰嶺、廣福苑、畫眉山村、禎祥園、山翠苑及富康園

荃灣區 — 梨木樹邨、梨木樹（一）邨、梨木樹（二）邨、縉庭山、昇柏山、油麻磡村、中葵涌村、大白田村、上葵涌村、海壩新村第二段、石圍角新村、二陂圳新村及古坑村

 以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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