【康城電展】搖滾天王傳奇一生搬上大銀幕　湯漢斯與貓王遺孀亮相首映禮

▲ 《貓王》昨日在康城電影節舉行首映。

《貓王》（Elvis）昨日（25日）在康城電影節（Festival de Cannes）中舉行首映，男主角奧斯汀畢拿（Austin Butler）、湯漢斯（Tom Hanks）、導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann）及「貓王」遺孀Priscilla Presley與眾多名人盛裝出席。

同時，會上更播放「貓王」的首本名曲，令現場氣氛高漲。

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重現大銀幕

將已故搖滾傳奇天王「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的傳奇改編而成的電影《貓王》（Elvis），由《情陷紅磨坊》《大亨小傳》殿堂級導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann）執導。

另外，由美劇《箭神》、《從前，有個荷里活》奧斯汀畢拿（Austin Butler），聯同奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）演出。

▲ 現場播放「貓王」首本名曲。

故事講本來籍籍無名鄉村男孩，搖身一變成為叱吒風雲的搖滾之王，貓王（奧斯汀畢拿）精彩一生，由他站上舞台那刻展開。

貓王被經理人Tom Parker上校（湯漢斯）發崛，助他走上國際巨星之路，但前所未有的名與利，加上社會與文化變遷，令貓王一度迷失自我，二人在20多年之間發展出一段充滿矛盾的複雜關係。

這段華麗星途裡，貓王也遇上了影響他最深的女人Priscilla Presley。

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