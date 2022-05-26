【小一報名】直資港大同學會小學5月30日起報名　兩輪面試設小組遊戲及個人面談

▲ 港大同學會小學5月30日至6月14日接受小一入學申請。（陳永康攝）

直資私立小學陸續接受小一入學申請，其中位於東區的直資學校港大同學會小學，與南區的港大同學會書院結龍，提供12年中小學連貫課程，書院學生在公開試成績出眾，過往曾誕生中學文憑試（DSE）狀元。港大同學會小學公布2023-24年度小一入學資訊，報名日期由5月30日至6月14日。

港大同學會小學採用活動教學，以探索式學習為主，例如設有小組學習，而且小一至小二不設考試，以進展性評估如工作紙、專題研習等，評估學生的學習進度。該校深受家長歡迎，每年吸引約6,000人報名，2021-22年度學費為$31,930，分10期繳交。

小一入學申請方面，港大同學會小學於5月30日至6月14日下午5時接受報名，家長可以選擇網上報名，或於6月13日至14日親身到校遞交表格（按此連結下載報名表）。校方註明除申請所需的文件外，不接受其他附加資料。

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設有兩輪面試

第一輪面試在10月中旬進行，申請人將與老師於網上會面。當中約10至15%的申請人及其家長，將獲邀參加12月中旬的第二輪面試。申請人需參加小組面試，並由1至2位家長陪同，與校長或副校長會面。至於小一新生錄取名單將於2023年1月下旬，經學校網頁的報名系統公布。

校方透露小一入學面試內容，主要透過小組遊戲及個人面談進行，從而觀察小朋友的行為、社交表現、理解及表達能力。內容包括︰

1. 認讀中、英文基本字詞

2. 考核數學基本概念，包括數數、加減、推理

3. 生活常識問答

4. 根據故事及老師的指示進行互動遊戲

5. 分享所閱讀過的書籍內容等

【申請詳情】

港大同學會小學小一入學簡介短片將於5月28日上載至學校網頁，有興趣的家長可以瀏覽，以進一步了解學校。

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責任編輯︰駱秀玲