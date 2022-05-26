  • 28°C
香港時間 : 2022526日 (週四) 17:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小一報名】直資港大同學會小學5月30日起報名　兩輪面試設小組遊戲及個人面談

中小學 17:02 2022/05/26

分享：

分享：

熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

港大同學會小學5月30日至6月14日接受小一入學申請。（陳永康攝）

直資私立小學陸續接受小一入學申請，其中位於東區的直資學校港大同學會小學，與南區的港大同學會書院結龍，提供12年中小學連貫課程，書院學生在公開試成績出眾，過往曾誕生中學文憑試（DSE）狀元。港大同學會小學公布2023-24年度小一入學資訊，報名日期由5月30日至6月14日。

港大同學會小學採用活動教學，以探索式學習為主，例如設有小組學習，而且小一至小二不設考試，以進展性評估如工作紙、專題研習等，評估學生的學習進度。該校深受家長歡迎，每年吸引約6,000人報名，2021-22年度學費為$31,930，分10期繳交。

小一入學申請方面，港大同學會小學於5月30日至6月14日下午5時接受報名，家長可以選擇網上報名，或於6月13日至14日親身到校遞交表格（按此連結下載報名表）。校方註明除申請所需的文件外，不接受其他附加資料。

最新影片︰

設有兩輪面試

第一輪面試在10月中旬進行，申請人將與老師於網上會面。當中約10至15%的申請人及其家長，將獲邀參加12月中旬的第二輪面試。申請人需參加小組面試，並由1至2位家長陪同，與校長或副校長會面。至於小一新生錄取名單將於2023年1月下旬，經學校網頁的報名系統公布。

校方透露小一入學面試內容，主要透過小組遊戲及個人面談進行，從而觀察小朋友的行為、社交表現、理解及表達能力。內容包括︰

  • 1. 認讀中、英文基本字詞
  • 2. 考核數學基本概念，包括數數、加減、推理
  • 3. 生活常識問答
  • 4. 根據故事及老師的指示進行互動遊戲
  • 5. 分享所閱讀過的書籍內容等

申請詳情

港大同學會小學小一入學簡介短片將於5月28日上載至學校網頁，有興趣的家長可以瀏覽，以進一步了解學校。

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰駱秀玲

相關文章

【小一報名】直資真道書院11年讀完中小學　小一入學申請5月31日截止
14:31 2022/05/23
【小一報名】直資真道書院11年讀完中小學　小一入學申請5月31日截止
【小一報名】直資王錦輝中小學小一入學6月12日截止申請　首輪評審交3分鐘短片及個人檔案
18:19 2022/05/19
【小一報名】直資王錦輝中小學小一入學6月12日截止申請　首輪評審交3分鐘短片及個人檔案
【小一報名】國際音小私立一條龍重視音樂教育　現正接受2023-24年度小一入學申請
16:39 2022/05/17
【小一報名】國際音小私立一條龍重視音樂教育　現正接受2023-24年度小一入學申請

你可能感興趣

【小一報名】直資真道書院11年讀完中小學　小一入學申請5月31日截止
14:31 2022/05/23
【小一報名】直資真道書院11年讀完中小學　小一入學申請5月31日截止
【小一報名】直資王錦輝中小學小一入學6月12日截止申請　首輪評審交3分鐘短片及個人檔案
18:19 2022/05/19
【小一報名】直資王錦輝中小學小一入學6月12日截止申請　首輪評審交3分鐘短片及個人檔案
【小一報名】國際音小私立一條龍重視音樂教育　現正接受2023-24年度小一入學申請
16:39 2022/05/17
【小一報名】國際音小私立一條龍重視音樂教育　現正接受2023-24年度小一入學申請
直私學校 收生面試 中小學教育 小學 港大同學會小學 東區 港大同學會書院 南區

最高瀏覽

【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
15:20 2022/05/24
【Band1尖子】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生
【綠帽疑雲】2名型男閨密婚宴唱情歌「他替我愛你」　新娘感動爆喊新郎當場黑面
18:35 2022/05/24
【綠帽疑雲】2名型男閨密婚宴唱情歌「他替我愛你」　新娘感動爆喊新郎當場黑面
【功課噩夢】嫌妻教仔做數學功課太勞氣　爸爸接手5分鐘崩潰︰教極唔識
今日 11:03
【功課噩夢】嫌妻教仔做數學功課太勞氣　爸爸接手5分鐘崩潰︰教極唔識