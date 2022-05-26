【打擊罪行】警破洗黑錢集團拘16人　每月清洗逾500萬黑錢

▲ 警搗破洗黑錢集團拘16人。（黃傑偉攝）

警方西區警區刑事部於5月17日在北角英皇道搗破一個具規模洗黑錢中心，行動中拘捕7名集團骨幹成員，及9名傀儡戶口持有人。

▲ 警搗破洗黑錢集團拘16人。（黃傑偉攝）

西區刑事總督察黃宇徽指，西區警區刑事部今年年頭透過搜集情報及深入調查，成功鎖定一個以黑社會操控洗黑錢集團，及鎖定一個該黑社會集團於北角英皇道租用作為洗黑錢中心。警方經過部署後，於5月17日在北角英皇道拘捕該集團兩名男子，並在其身上搜出兩張屬於他人提款卡。並手持法庭搜令押同男子到該集團租用單位，在上址警方再拘捕5集團成員，被捕人年齡27至33歲，均為集團骨幹成員，大部分人有黑社會背景，涉嫌串謀洗黑錢罪名被捕。

行動檢獲130萬現金、43張屬於他人銀行卡及44個網上銀行資料及登入密碼，電腦及過萬份欠債人資料，追數單張及貸款紀錄等。調查發現犯罪集團操控87個戶口以作清洗黑錢用途，調查發現已有過百萬計犯罪得益已滙出境外。警方亦於5月20至21日期間，拘捕9名傀儡戶口持有人，警方相信被捕9人交出戶口于犯罪集團清洗黑錢，被捕人年齡18至31歲。警方調查仍然持續，不排除再會有人被捕。

警方指，洗黑錢集團會以威迫手段，令欠債人交出戶口作洗黑錢用途。亦會以3千至6千元利誘市民，以收集大量戶口作為洗黑錢用途。警方留意到戶口會被多於一個洗黑錢集團利用，集團會用以收集不同詐騙獲得款項存入戶口，包括投資騙案、假扮公安、網上情緣及網上購物騙案等收益。騙款由1300元至最高4,500萬元不等，亦有戶口收取非法賭博用途，收益更高達3千萬港元。在4月份洗黑錢集團已清洗500萬元得益。集團將犯罪得益以atm機存入，或以本地找換店將款項輾轉傳至集團中心戶口內，大大加強警方調查難度。

西區助理指揮官（刑事）雷君納指，容許他人用自己戶口作洗黑錢用途，等同與罪犯同夥。警方重申洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁14年及罰款500萬元，市民切以身試法。

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記者：黃傑偉