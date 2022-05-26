【衞生習慣】長者徒手打蛾蠓捽眼發炎摘眼球　顧紀筠︰幼稚園老師教小朋友洗手受用終生

▲ 疏忽衞生常識會導致很多後遺症。

剛剛得悉內地一位老先生，赤手以如來神掌打死一隻蛾蠓後，因為沒有洗手而觸碰眼晴，導致蟲卵在眼內孵化生長，令眼睛發炎潰爛，最終要摘掉眼球保命。

有兩點大家必須注意：第一、蛾蠓是大家都有機會遇上的；第二、大家都可能是會用手打蚊子的人。因此，謹記在接觸後，一定要徹底洗手。

蛾蠓和蚊子一樣，經常出現於潮濕和高溫的地方，牠們會趴伏在牆壁上，雙翼似個倒轉的心形，平常人就叫牠蚊子，其實是蛾蠓，下次遇上了，還是不要赤手去打。

剛不久前，香港解除了室內運動場的口罩令，大部分人拍爛手掌；但也有一眾人們表示，戴口罩經已習以為常。疫情讓我們上了寶貴一課，疏忽衞生常識會導致很多後遺症。生病要戴口罩，怕染到呼吸系統傳染病也要帶口罩，從此，環境許可的話，也會盡量堅持。

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上幼稚園時，老師就會教小朋友經常洗手，講究衞生，變成良好生活習慣，受用終生。可是，長大成人後，若果不是新冠肺炎疫情來襲，我們仍然見過有人上完廁所不洗手、吃東西不洗手、摸完欄杆門把枱面電掣等等，一樣照摸面、捽眼、拿東西吃，所以即使沒有千百隻蟲入侵眼內，或者感染肺炎，經常洗手，保持雙手清潔，仍然是必須的。

全文刊登《香港經濟日報》，原題為「嚇人的蛾蠓」

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撰文 : 顧紀筠