【媽媽心聲】後悔生兩個沒有了人生 媽失自由用錢似倒水：一生人做得最錯的事

▲ 生兒育女，有苦有甜。

經典劇集《BB來了》中的一句對白「你知唔知一個女仔有咗代表啲咩呀？係事業身材樣貌全部即時ALL IN呀！」一句道破做媽媽的犧牲，劇集中只是1個小朋友，但現實中很多擁有兩個小孩的媽媽就大嘆沒有了生活，甚至整個人生。加上近年經濟不穩，但教育開支沒有減少，香港的生育率開始下降，很多人都在討論生育問題。

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日前就有港媽以「好後悔生仔」為題，在網上討論區發言，指自己是兩子之母，大喊非常後悔生兩個兒子，更指生兩個是一生人做得最錯的事，她表示如果可以時光倒流，她一定不會選擇生小朋友，她大吐苦水說：

做乜要生！錢好似倒水咁，又冇晒自己人生、冇晒自由、冇晒自己生活！成副心機俾晒佢哋！你話乖都抵吖！見住佢兩個都覺得煩！唔自律唔聽教當父母死！讀書又要理，身體又要擔心。

港媽透露育有一子的她，應大仔的要求，想要細佬妹才再生多一個，但當細仔出世後，兩兄弟經常爭吵、打架，又不聽話，令父母非常勞氣。港媽又指在生育兩子後，令她舊病復發，精神和體力上的煎熬令她身體變差，更坦言當媽後「命都短幾十年」。

她指兩個小朋友還未到青春期，已經當她無到，兩子亦都從來不懂得感恩，覺得什麼都要奉旨。她說：「我細個見到媽媽返工咁辛苦，我就唔敢駁嘴，會自動自覺幫手做家務，希望媽媽唔好咁辛苦。」直指兩子見她辛苦都沒有幫忙，為何會這麼自私，感覺很心淡。

爸媽如孩子工人

她又指跟老公就像兩子的工人，她坦言只是想吐苦水，自己也是個事事緊張的媽媽，因為擔心他們的學業和前途才會起衝突。她指為人母親只想孩子「健康快樂成長，長進為自己前途著想。」

最後她更奉勸各位生兒育女時要先想清楚，未生的人:

千祈唔好生，唔好令自己走入深淵！



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責任編輯：王明芳