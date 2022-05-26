【賭博條例】警員非法投注外圍賭博　遭廉署起訴認罪候判

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廉政公署調查貪污時，揭發一名警員向外圍賭博經營者，非法投注足球賽事及百家樂共逾32萬元。該名警員早前被廉署落案起訴，今日(5月26日)在沙田裁判法院承認控罪。署理主任裁判官張志偉將案件押後至6月9日判刑，以待索取被告的社會服務令報告。被告獲准以現金保釋。



被告蘇靖峰，28歲，警員，承認一項向收受賭注者投注罪名，違反《賭博條例》第8條。被告承認於2021年8月13日至10月27日期間，多次向一名收受賭注者投注足球賽事及百家樂，並先後將逾200筆共逾32萬元的款項，轉賬到對方指定的銀行戶口。



廉署早前接獲警方轉介貪污投訴遂展開調查，徵詢律政司法律意見後就上述罪行落案起訴被告。相關貪污調查仍在進行。



警務處在廉署調查案件期間提供全面協助。



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責任編輯：余思嵐