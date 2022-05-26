【死因研訊】2歲男童疑診所聞氣後不治死因研訊　法醫推斷男童生前數天已患肺炎

▲ 衛生署法醫郭嘉琪。（梁錦麟攝）

2歲男童於2016年因氣促等病癥而於醫生診所聞氣後死亡，死因研訊今（26日）續。法醫今引述解剖報告供稱，死者死於支氣管肺炎伴隨胸腔積膿，及敗血症。死者生前整個肺部都被濃痰阻塞，加上胸腔有積膿，令死者呼吸困難，加劇呼吸衰竭。

九龍塘救護站救護隊目盧世恆作供稱，事發當日上午11時58分收到電台緊急召喚，5分鐘後到達肇事診所，並見到有醫生為死者做心外壓。盧形容死者當時面色蒼白，未有呼吸，亦未能恢復心跳。

法醫郭嘉琪引述解剖報告供稱，死者於2016年12月16日中午12時50分，死於支氣管肺炎伴隨胸腔積膿，及敗血症。解剖後發現，死者氣管、胸腔、小氣管均有綠色濃痰，有明顯肺炎硬化、肺水腫。

郭續指，化驗結果顯示，死者左右肺部有胸炎肺炎鏈球菌、金黃葡萄球菌，郭推斷上述細菌導致死者出現肺炎。郭又指死者死亡前至少數天已出現肺炎。死者生前整個肺部都被濃痰阻塞，加上胸腔有積膿，令死者呼吸困難，加劇呼吸衰竭。

終年2歲的死者陳嘉懿疑因出現感冒病癥，到診所求診，被診斷死者患有支氣管炎。死者再於2016年12月16日到診所覆診，在聞氣後曾出現心臟停頓，送往聯合醫院後約半至1小時後不治。

死因研訊明（27日）續。

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記者：梁錦麟