【黑洞之謎】全港首張銀河系中心「超級黑洞」影像曝光　中大2名師生參與研究

▲ 黑洞四周氣體受黑洞吸引，而繞著黑洞打轉，產生極高溫並在黑洞附近發出輻射，形成可見光環。（中大提供圖片）

天文學界一直致力一窺銀河系中心奧秘。國際合作計劃「事件視界望遠鏡（The Event Horizon Telescope，簡稱EHT）」公布，全球首張銀河系中心─「人馬座A*（Sgr A*）」影像，直接證明此距離地球約2萬6千光年及4百萬倍太陽質量的天體，是個超大質量黑洞。香港中文大學亦是唯一參與研究的本港院校，共有2名師生參與。

中大物理系講師梁寶建與美國亞利桑那大學教授陳志均合作，研究及計算黑洞附近氣體的運動，以及氣體流入黑洞的確切機制。梁寶建表示，從科學發展角度來說，Sgr A*這個最接近地球的超大質量黑洞，為我們提供了一個天然的實驗室，有助進一步研究相對論、氣體運動、等離子物理和黑洞吸積理論，黑洞影像亦為人類探索宇宙帶來無限想像空間，「隨著科技和天文學的進步，我們終於可以一窺宇宙中最極端的環境─黑洞附近的空間。」

黑洞是一種密度非常高的天體。根據愛因斯坦的重力理論，當物質集中在一個非常小的範圍，其重力強大到連光都無法逃脫，當中黑洞的邊界被稱為「事件視界（Event Horizon）」。雖然科學界已掌握銀河系中心黑洞存在的間接證據，卻一直未能直接觀察該黑洞。

中大解釋，EHT集結全球超過300位研究員和工程師，是首個以獲取黑洞影像為目標的計劃。是次公布的Sgr A*影像，是團隊繼2019年公布M87星系黑洞影像後，全球第2張黑洞影像，而上述影像都是黑洞的「剪影」。黑洞四周氣體受黑洞吸引，而繞著黑洞打轉，當氣體愈靠近黑洞，其運動速度加快，並產生高達數十億度高溫，在黑洞附近發出輻射，形成影像中可見的光環。

要從地球直接觀察遠在2萬6千光年之外的Sgr A*，有如從地球觀察月球上的一個蘋果。因此計劃其中一項困難是所使用的望遠鏡需要配備極高解像度，以獲取清晰影像。2017年，EHT利用分布在世界各地的8台射電望遠鏡，組成網絡來模擬一台有如「地球一樣大」的望遠鏡去觀測銀河系中心，每台射電望遠鏡同時收集並記錄來自於Sgr A*附近的電波訊號，其後利用超級電腦整合數據，合成出Sgr A*的事件視界影像，經過5年研究和分析，團隊終完成全球首張銀河系中心黑洞的影像。

參加中大暑期本科生研究交流計劃（SURE）的學生陳天諾補充說，研究過程中利用超級電腦模擬氣體在黑洞附近的運動，研究氣體朝著黑洞落下的不同機制，數據有助團隊建構在黑洞附近的氣體運動模型，他亦很高興能夠參與是次史無前例的研究，與頂尖科研人員合作共同解開黑洞之謎。

▲ 中大師生是國際研究團隊僅有2名香港代表，中大物理系講師梁寶建（上排右）及物理系本科生陳天諾（下）。（中大提供圖片）

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責任編輯：馮琪雅