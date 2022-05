【MIRROR成員】教主+呂爵安Bulgari短片花絮曝光　Anson Lo舞鬥Edan小提琴

香港男子天團MIRROR演唱會在即,同時是12子成員紛紛出新項目將人氣再推高,其中兩位成員盧瀚霆(Anson Lo) 和呂爵安(Edan Lui)早前推出活潑溫馨的彩蛋片段宣告,將會同國際珠寶品牌Bulgari合作為B.zero1推出短片《BE THE ONE · WE DREAM》,今日再釋出二人在拍攝現場的幕後花絮片段。

由Anson同Edan合作演繹全新BVLGARI B.zero1 New Classic系列,充分體現兩位跟 Bulgari 抱著相同信念——勇於創新和面對挑戰,以堅毅的決心向夢想前進。與此同時,更與任何敢於夢想的人並肩作戰,竭盡全力將看似不可能的願望化為可能,成為獨一無二存在的 BE THE ONE。

兩人在影片中各展所長,Anson 以流暢自如的動作展現舞藝,Edan 則以小提琴表現音樂造詣,同時談天遊戲,互相支持,憑藉積極的態度和熱情向目標前進,努力超越自我,完美演繹品牌秉持的哲學理念咁話。

記者:黃鑑江