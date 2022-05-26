【MIRROR成員】教主+呂爵安Bulgari短片花絮曝光　Anson Lo舞鬥Edan小提琴

香港男子天團MIRROR演唱會在即，同時是12子成員紛紛出新項目將人氣再推高，其中兩位成員盧瀚霆（Anson Lo） 和呂爵安（Edan Lui）早前推出活潑溫馨的彩蛋片段宣告，將會同國際珠寶品牌Bulgari合作為B.zero1推出短片《BE THE ONE · WE DREAM》，今日再釋出二人在拍攝現場的幕後花絮片段。

由Anson同Edan合作演繹全新BVLGARI B.zero1 New Classic系列，充分體現兩位跟 Bulgari 抱著相同信念——勇於創新和面對挑戰，以堅毅的決心向夢想前進。與此同時，更與任何敢於夢想的人並肩作戰，竭盡全力將看似不可能的願望化為可能，成為獨一無二存在的 BE THE ONE。

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兩人在影片中各展所長，Anson 以流暢自如的動作展現舞藝，Edan 則以小提琴表現音樂造詣，同時談天遊戲，互相支持，憑藉積極的態度和熱情向目標前進，努力超越自我，完美演繹品牌秉持的哲學理念咁話。

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記者：黃鑑江