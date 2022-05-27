【凍齡養生】39歲王心凌出道19年凍齡秘訣　靠10招美肌修身體重不過100磅

▲ 39歲王心凌凍齡秘訣

踏入輕熟女年紀，怎樣保持青春？台灣歌手王心凌有「甜心教主」之稱，近期因參加內地節目《乘風破浪》唱《愛你》而再度備受矚目。現年39歲的她出道19年，飲食護膚有術，猶如凍齡，而體重從未超過100磅，美肌修身靠10招。

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王心凌近日在社交網站發文，分享自己參加《乘風破浪》的影片，在節目中她跳唱《愛你》，身形「fit爆」。她不時亦會發文分享做運動、在家煮食的相片。去年3月，她曾展示自己舉槓鈴的相片，表示槓鈴重40公斤，而自己則不過100磅。今年3月，她亦發文指，疫情期間留在家中也上網參加運動課，稱「體能不荒廢」，並準備了彈力繩、無繩跳繩、瑜珈墊、花生球，認為「要吃飽飽，也要動一動」。

▲ 王心凌養成良好運動習慣，經常做gym、跳舞。（圖片：王心凌instagram）

雖將近40歲，但王心凌依然養成良好運動習慣，經常做gym、跳舞。她亦曾在IG發文說：「每天吃飽睡、睡飽吃，不動起來實在好罪惡，在家流流汗好舒暢。」

美肌修身十招

除了做運動，王心凌也注重飲食、日常護膚細節，她美肌、修身、養生靠以下十招：

飲食

1. 吃原型食物為主

2. 一日三餐只吃8分飽

3. 每天喝超過2000毫升水，以便新陳代謝及排毒；同時亦多吃水果，以排清宿便。

4. 吃含豐富的維他命C食物，有助維持肌膚亮白。

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運動修身

1. 每星期做gym，做負重訓練、有氧運動，做瑜珈

2. 椅子只坐8分滿，鍛鍊核心肌群，以防駝背、有小肚腩。

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護膚

1. 每天護膚30分鐘，步驟不能馬虎。搽護膚品時，由下而上推開並按摩，要輕力、溫柔。

2. 回家後徹底清潔，做好清潔步驟才保濕。使用性質較溫和的潔膚及保濕產品，免傷肌膚。

3. 保濕是護膚步驟不可或缺，選用感覺清爽的保濕產品。每星期至少用兩次保濕美白面膜。

4. 睡眠要充足，睡個美容覺，由內而外地調理、護膚。

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責任編輯：羅嘉欣