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【TVB節目巡禮】重辦健美小姐競選　舉行「港姐華姐再競選」讓佳麗復仇

娛樂 18:21 2022/05/26

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熱門 天線得得B 超市大搜查 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

TVB踏入55周年台慶，今日（26日）於將軍澳電視城舉行《周年慶典節目巡禮2022》，電視廣播有限公司總經理曾志偉、總經理蕭世和，以及藝人鄭裕玲、麥美恩、馮盈盈、陳豪、陳山聰、林夏薇、唐詩詠、郭晉安、薛家燕等盛裝出席。

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海外拍攝

當中，因為《香港小姐競選》今年踏入50周年，今屆別具意義並以「時代在變，美麗不變」為旗號，由舞台、泳裝、旗袍及各個表演環節等等內容，帶領觀眾重新經歷50年的演變，同步見證香港半世紀的變化與進步，以及見證第50位香港小姐的誕生。

隨著各地疫情開始緩和，今屆港姐將會再次到世界各地進行親善活動，肩負親善工作和責任；而事隔2年，今屆亦將再進行海外外景拍攝，讓一眾候選佳麗體驗當地文化，拓闊港姐眼界，為決賽做好準備。

曾志偉預告今屆《香港小姐競選》表演嘉賓一定有驚喜。（湯致遠 攝）

曾志偉更在台上預告今屆《香港小姐競選》的表演嘉賓是相當神秘，一定帶給觀眾驚喜。其後受訪時表示，疫情緩和陸續開關，不過有關港姐外景拍攝，一切視乎政府6月1日的公布。

他又提到為慶祝TVB踏入55周年，在台慶舉行前55天預備一連串的特備節目，其中的「港姐華姐再競選」，他指問過藝員意見，大家都有信心去參選。

【TVB節目巡禮】曾志偉《獎門人》25周年回歸　 周嘉洛孭4套劇受重用

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港姐泳裝NFT

另外，適逢香港小姐50周年，擔任司儀之一的2016年港姐冠軍馮盈盈，指大會將特別推出一系列香港小姐經典時刻NFT圖片，包括歷屆冠軍加冕一刻、冠軍泳衣造型、歷屆知名佳麗珍貴照片等，希望以全新方式，讓大家珍藏這一份屬於香港人的獨有回憶。

此外，TVB將重新舉辦經典選秀，除舉辦「健美小姐選舉」之外，另有「港姐華姐再競選」並將邀請歷屆港姐、華姐三甲不入的女藝人「重賽」。

推出歷屆港姐泳裝NFT。（湯致遠 攝）

記者：游艾維、陳淑霖、陳曉柔

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