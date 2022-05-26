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【大學科研】理大研超靈敏便攜式新冠病毒抗體檢測儀　檢測過程只須6分鐘

社會 18:12 2022/05/26

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理大研超靈敏便攜式新冠病毒抗體檢測儀，檢測過程只須6分鐘。（理大提供）

香港理工大學應用物理學系研究團隊利用有機電化學晶體管技術，成功研發了一款超靈敏便攜式新冠病毒抗體檢測儀，檢測儀具備操作簡易及檢測快速的優點，適用於測試接種疫苗後或感染病毒後的抗體水平。

理大研究團隊所研發的新冠病毒抗體檢測儀，只要將檢測儀與手機應用程式透過藍牙連接，將10uL唾液（亦可使用血清）樣本滴在檢測儀的晶體管測試區，讓抗體與抗原產生反應，五分鐘後將唾液樣本吸走，再將電解質滴在測試區。在手機應用程式上按鍵開始檢測，大約20秒後，手機應用程式便會顯示唾液樣本的抗體水平；整個檢測過程，需時少於六分鐘，每次檢測成本亦僅約港幣10元。

負責是次研究項目的理大應用物理學系教授嚴鋒教授表示，檢測儀只需配合手機進行操作及查閱結果，十分簡單方便，適合需要進行即時檢測及大量篩查工作的場景使用。

研究團隊的下一步計劃是申請研究資助，以進行臨床研究，屆時將與不同的醫療及檢測機構合作。團隊期望是次研究成果可盡快推出市場，以及將此嶄新的檢測儀應用於檢測其他病毒的抗體，為對抗不同疾病，以及對流行病學分析及疫苗研發方面作出貢獻。

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責任編輯：李榮忠

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