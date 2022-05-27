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【小一報名】私立救恩學校提供90個小一學額　6月27日接受申請僅設一輪面試

中小學 09:00 2022/05/27

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救恩學校（小學部）於6月27日接受小一入學申請。（經濟日報資料圖片）

不少直資私立小學已開始小一入學申請程序，位於西營盤的救恩學校（小學部）亦將於6月27日接受報名，有興趣為子女報讀的家長可以預先了解申請詳情。

救恩學校（小學部）被視為「Happy School」，小一至小六設不同的「單元」課程，其中小三至小六設有體育單元，包括各種球類活動，更開辦了山藝班。

該校僅提供90個小一學額，每年收到約2,500份小一入學申請表，平均約28人爭一個學位。校方只設一輪面試，內容為小組活動，以及小組形式與校長面談。2021-22年度學費為$61,600，分10期繳交。

最新影片︰

據學校網頁公布，小一入學申請由6月27日開始，至7月22日下午5時截止報名，只接受網上申請（按此連結），並不會派發申請表。有關2023-24年度報讀小一須知，於6月上旬上載學校網頁。

面試日期為9月17日、9月24日或9月30日，校方在網頁指出，家長可以選擇其中一天進行面試，但如實際情況不許可，校方將作最後調動。

現時救恩學校沒有一條龍或直屬中學，而聯繫中學匯基書院（東九龍）每年提供約30個中一學額予救恩學校。

申請詳情

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責任編輯︰駱秀玲

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