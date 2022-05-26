【張敬軒演唱會】重提跟藍奕邦廿年友誼 　軒仔讚岑寧兒洗滌心靈

▲ 軒仔跟藍奕邦識於微時。

一連兩晚《THE NEXT20 張敬軒演唱會》分別請來ToNick、岑寧兒和藍奕邦任嘉賓，在第11場Tonick見軒公近期榮升做導演，非常有心訂造了一張寫著HINS CHEUNG名字的導演椅送給他，祝他繼續有好作品，恆仔還笑說：「你拍多啲好作品，可以搵我做演員」。

軒公在台上與ToNick合唱《時間的初衷》，唱到最尾軒仔喊致聲嘶力竭，觀眾歡呼聲四起，唱畢，他笑道：「呢個年紀先覺得自己有rock n roll基因散發出……」恆仔話：「係呀，係一個極度搖滾嘅呼喊！勁呀你！」軒公再笑道：「係喎，我儲儲埋埋，喺屋企食早餐啲唔開心，啱啱一次過散發曬出嚟。」

第12晚，軒仔請來岑寧兒（YoYo）及藍奕邦任嘉賓。軒公表示，過去疫情最嚴重的四個月，很多時都是聽YoYo的歌洗滌心靈、放鬆自己情緒，「由第一次見佢，已經好希望同佢喺音樂上合作，聽佢歌係一種療癒，一陣風吹遍身體。以下呢首歌，一定要Hi-Fi女聲一齊合唱先得。」接著送上《黃色大門》，兩人合唱版令現場觀眾聽出耳油，歡呼四起。

▲ ToNick任嘉賓。

兩人寒喧一番後，軒公再讚YoYo，說每次有機會一起參與演出，YoYo都是其中一位少有令他會像小fans般，全神貫注欣賞其演出的歌手。YoYo聽到之後，開心又害羞，「點好意思呀……好多謝你……我好少講嘢……其實我去你錄音室錄歌多過見你本人……每次同你傾計，你都俾到好多力量我，俾好大鼓勵我。我想送個無形禮物俾你 ，好多謝你堅持疫情下開呢個騷，開咁多場，因為『相聚』係一份好好嘅禮物，我送個擁抱俾你。」

YoYo沒想過軒公突然回禮，「我都想送番份無形禮物俾你，只要一日仲係我揸住AVON 錄音室，我贊助你所有錄音！」 YoYo即時嚇得呆着當場，開心到「擘大口得個窿」，又笑又想大叫，十分可愛。而YoYo獨唱《風的形狀》前，就借紅館時段賣廣告，「我6月24至26會喺star hall 開騷，廣東新EP會推出，多謝軒公俾呢個時段我賣呢個廣告。」

▲ 岑寧兒晒靚聲。

昨晚於安歌時段，軒公請來藍奕邦任嘉賓，二人合唱《你倫敦我紐約》，邦邦又獨唱《熱帶魚》讓觀眾童年回憶返來。

軒公說已超過十年沒有跟這個嘉賓在舞台上表演，自己有段日子住在紅磡，當時在香港的朋友不多，會約一些行內唱作人回家玩音樂，只有兩個男唱作人來過他家，一個琴、一枝結他可以玩上一個晚上，「人生冇幾多個20年，人生亦冇幾多個有20年老朋友，好開心呢位老朋友能來我演唱會表演，有請藍奕邦！」接著兩人合唱《你倫敦我紐約》。

阿邦唱畢後表示，「我想講，八年冇上過紅館台，今晚係入行以來第一次做演唱會嘉賓，仲要係四面台。」軒公即回話，「多謝邦邦俾咗第一次我。」阿邦說：「我好感激你一樣嘢，我代表所有觀眾多謝你，因為你冇忘本！識你咁耐，我知道你好清楚，你所得到嘅成就，係咩人、係邊度地方俾你。」軒公則說：「呢個城市，我灌注咗20年青春。同埋好多生活喺呢度，呢一次演唱會，亦好多觀眾及歌迷話我知，大家冇忘記我。」

阿邦昨晚太開心，本來親自煲了湯帶上台送給軒仔，但因為上台後跟同軒公傾得太開心，竟然忘記帶上台。事後邦邦唯有等老友完騷，在後台補送給軒公。而邦邦盛湯的暖壺亦超級有心，他特意去買了一個粉色系列襯回自己的服裝。兩人於後台拿著湯暖壺合照留念，軒公開心道：「嘩，好嘢，今晚返去有靚湯飲！真係開心。」

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